Meteo: Sud Italia tra instabilità e ritorno del sole. Weekend a due velocità tra temporali e caldo in aumento

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Il Sud Italia si prepara a vivere un fine settimana dal meteo tipicamente estivo ma caratterizzato da una fase iniziale di instabilità atmosferica seguita da un progressivo ritorno del bel tempo e da un aumento delle temperature.

Secondo le ultime previsioni de iLMeteo.it, la giornata di venerdì 3 luglio sarà segnata da condizioni generalmente buone su gran parte del Paese, ma con fenomeni temporaleschi che interesseranno soprattutto le aree interne e montuose del Mezzogiorno. In particolare, tra Sicilia, Calabria e settori tirrenici non si escludono rovesci e temporali pomeridiani, localmente intensi ma di breve durata, inseriti in un contesto comunque estivo e caldo.

Le temperature si manterranno su valori elevati, con punte oltre i 30 gradi nelle zone interne e nelle principali città del Sud, dove l’afa tornerà a farsi sentire soprattutto nelle ore centrali della giornata.

La situazione tenderà a migliorare già a partire da sabato 4 luglio, quando l’alta pressione tornerà a garantire condizioni più stabili su gran parte del Mezzogiorno. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con solo qualche possibile disturbo pomeridiano isolato, in particolare su settori del Reggino e della Sicilia sud-orientale. Nel complesso si tratterà di una giornata più stabile, con clima pienamente estivo e maggiore soleggiamento.

Domenica 5 luglio segnerà un’ulteriore fase di consolidamento del bel tempo su tutte le regioni del Sud Italia. Il sole dominerà la scena da Nord a Sud del Mezzogiorno, con cieli sereni e condizioni di stabilità atmosferica diffuse. L’ingresso di venti settentrionali contribuirà a mantenere l’aria più limpida e asciutta, favorendo un aumento percepito del caldo soprattutto nelle zone interne e pianeggianti.

Nel complesso il Sud Italia vivrà un weekend pienamente estivo, con una breve parentesi instabile nella giornata di venerdì e un successivo ritorno del dominio anticiclonico. Una dinamica tipica di inizio luglio, che alterna infiltrazioni di aria più fresca in quota a fasi di alta pressione più strutturata, riportando rapidamente condizioni di stabilità e caldo su tutto il territorio.

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