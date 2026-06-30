Tempo pazzo: sole a Ragusa e a Marina, pioggia e grandine lungo la strada. VIDEO

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Sole a Ragusa e Marina di Ragusa e piogge intense e grandine lungo la strada. Giornata di forte instabilità meteorologica nel Ragusano, dove il contrasto tra caldo intenso e aria instabile ha dato vita a fenomeni estremi, con una bomba d’acqua e grandinate che hanno interessato in particolare il tratto tra Ragusa e Marina di Ragusa lungo la SP 60.

In poche ore lo scenario meteorologico è cambiato radicalmente: dal sole e dalle alte temperature si è passati a rovesci intensi, con precipitazioni violente e locali episodi di grandine, che hanno creato disagi alla circolazione e ridotto la visibilità sulle strade.

Il fenomeno si inserisce in una fase di forte instabilità atmosferica che sta interessando la Sicilia e gran parte del Sud Italia, dopo giorni caratterizzati da caldo intenso e condizioni di afa elevata.

Secondo le previsioni, nella giornata di martedì un campo di alte pressioni continuerà a garantire condizioni generalmente stabili lungo i litorali, con cieli sereni o poco nuvolosi sia sul versante tirrenico che ionico. Maggiore variabilità è attesa invece lungo il litorale meridionale, mentre sulle aree interne e sull’Appennino si prevede un aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio, con possibili rovesci e temporali anche di forte intensità.

Le temperature restano elevate, con lo zero termico attorno ai 4150 metri e venti deboli in rotazione dai quadranti sud-orientali verso quelli nord-orientali. I mari risultano generalmente poco mossi, con il Canale di Sicilia tra poco mosso e mosso.

Il quadro generale indica le ultime ore di caldo intenso sulla Sicilia, con picchi che tra lunedì e martedì possono ancora raggiungere valori compresi tra i 36 e i 38 gradi nelle aree interne, accompagnati da un elevato tasso di umidità soprattutto lungo le coste.

Tuttavia, a partire da martedì e soprattutto nei giorni successivi, l’anticiclone subtropicale tenderà progressivamente a indebolirsi, lasciando spazio a una fase più instabile con lo sviluppo di temporali anche intensi non solo sulle zone interne ma localmente anche lungo le coste e le pianure.

Secondo gli esperti, il calore accumulato nei giorni precedenti potrebbe favorire la formazione di fenomeni particolarmente violenti, con rischio di nubifragi, grandinate e improvvisi colpi di vento. Una situazione che richiederà attenzione nei prossimi giorni, in attesa di ulteriori aggiornamenti meteo.

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