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Sfiorata la tragedia al lungomare di Marina di Ragusa: “carabiniere eroe” blocca auto che sfreccia in zona pedonale

30 Giu 2026 10:55
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E’accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Marina di Ragusa, orario di punta per il rientro dei bagnanti in spiaggia. Una autovettura con a bordo tre persone, due di origine tunisina e un vittoriese hanno percorso la zona pedonale del lungomare Mediterraneo a velocità parecchio elevata, urtando una persona. È stato l’intervento di un militare dei carabinieri, libero dal servizio a scongiurare il peggio. L’uomo si sarebbe introdotto dal finestrino lato guida e avrebbe tolto le chiavi dal cruscotto fermando dopo qualche metro l’autovettura. Non senza problemi i tre sono stati portati al posto di polizia locale in via Brin. A supporto una gazzella dei carabinieri. I tre sono stati identificati e denunciati a piede libero per cinque infrazioni amministrative. Il veicolo è stato sottoposto a fermo. 

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