Un quadro dettagliato sull’andamento delle patologie oncologiche nel territorio ibleo, utile per comprendere il presente e programmare il futuro della sanità provinciale. È stata presentata questa mattina, nella Sala “Russo-Armenia” di Piazza Igea, sede della Direzione generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la nuova monografia del Registro Tumori di Ragusa, documento che raccoglie e analizza […]
Sfiorata la tragedia al lungomare di Marina di Ragusa: “carabiniere eroe” blocca auto che sfreccia in zona pedonale
30 Giu 2026 10:55
E’accaduto ieri nel tardo pomeriggio a Marina di Ragusa, orario di punta per il rientro dei bagnanti in spiaggia. Una autovettura con a bordo tre persone, due di origine tunisina e un vittoriese hanno percorso la zona pedonale del lungomare Mediterraneo a velocità parecchio elevata, urtando una persona. È stato l’intervento di un militare dei carabinieri, libero dal servizio a scongiurare il peggio. L’uomo si sarebbe introdotto dal finestrino lato guida e avrebbe tolto le chiavi dal cruscotto fermando dopo qualche metro l’autovettura. Non senza problemi i tre sono stati portati al posto di polizia locale in via Brin. A supporto una gazzella dei carabinieri. I tre sono stati identificati e denunciati a piede libero per cinque infrazioni amministrative. Il veicolo è stato sottoposto a fermo.
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