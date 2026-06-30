Auto nell’area pedonale di piazza Duca degli Abruzzi a Marina di Ragusa: panico tra i passanti, in quindici fermano il veicolo

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Momenti di forte tensione ieri nel cuore di Marina di Ragusa, dove un’autovettura è riuscita a entrare nell’area pedonale di piazza Duca degli Abruzzi, in un orario in cui la piazza era affollata da famiglie, bambini e turisti.

Secondo quanto ricostruito, il conducente avrebbe proseguito all’interno della zona riservata ai pedoni con una condotta ritenuta pericolosa, suscitando immediatamente la preoccupazione delle numerose persone presenti.

La situazione avrebbe rischiato di degenerare, tanto che circa quindici persone sarebbero intervenute per bloccare l’auto ed evitare conseguenze più gravi. Attimi di apprensione che hanno attirato l’attenzione di quanti si trovavano in piazza, in uno dei luoghi simbolo dell’estate ragusana.

Non si tratterebbe, tra l’altro, di un episodio isolato. Già in passato si sarebbero verificati accessi non autorizzati di veicoli nell’area pedonale, ma quanto accaduto ieri viene descritto come uno degli episodi più gravi degli ultimi tempi, sia per il numero di persone presenti sia per il potenziale rischio corso da bambini e famiglie.

L’accaduto riaccende così il dibattito sulla sicurezza delle aree pedonali di Marina di Ragusa, soprattutto durante la stagione estiva quando il centro della frazione marinara viene preso d’assalto da residenti e visitatori.

Tra le soluzioni proposte vi è l’installazione di pilomat, ovvero dissuasori automatici a scomparsa agli accessi dell’area pedonale, in grado di impedire l’ingresso ai mezzi non autorizzati e garantire una maggiore tutela dei pedoni.

A rendere noto l’episodio, chiedendo un intervento dell’amministrazione comunale affinché vengano adottate misure strutturali per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, è stato il Comitato Pro Mazzarelli attraverso una denuncia pubblicata sui social.

Foto: Wikimedia

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