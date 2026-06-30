Le casse del Comune di Scicli risanate. L’ente esce dal predissesto dopo 11 anni

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A definirlo un fatto storico è la stessa amministrazione Marino che annuncia per domani nella mattinata un incontro a palazzo di città per darne comunicazione ufficiale. Di certo è che il Comune sciclitano è ufficialmente fuori dalla condizioni di predissesto. La città è stata sottoposta al Piano di riequilibrio finanziario dopo aver evitato il fallimento nel 2013. Oggi il percorso di risanamento è stato completato e si esce dal piano di riequilibrio. Recentemente, a metà dello scorso mese di maggio, la Regione ha inviato un commissario ad acta nella persona di Giovanni Cocco che ha seguito l’approvazione in Consiglio comunale del bilancio di previsione fermo nelle secche di un dibattito politico che non trovava la strada giusta; infatti, sotto la scure della Regione, gli organi competenti hanno ratificato il bilancio (triennio 2026-2028), consentendo all’amministrazione di proseguire la normale programmazione.

“Oggi possiamo affermare con soddisfazione che Scicli volta pagina. È un traguardo storico, raggiunto addirittura prima dei tempi previsti, che restituisce al Comune una piena capacità di programmazione e apre nuove prospettive di sviluppo, investimenti e servizi per i cittadini – si esprime così il gruppo consiliare di Forza Italia composto da Enzo Giannone e da Giuseppe Arrabito – il risanamento dei conti pubblici non è un fatto astratto: significa offrire maggiori opportunità alla città, poter programmare con più efficacia gli interventi, attrarre risorse, accelerare gli investimenti e costruire un futuro più solido per Scicli. In una giornata come questa è giusto mettere da parte le contrapposizioni politiche e riconoscere il valore di un risultato che appartiene all’intera comunità. Quando si raggiungono obiettivi di questa portata, vince la città ed il suo territorio. Siamo al lavoro al servizio della buona amministrazione, della solidità finanziaria e dello sviluppo del territorio”.

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