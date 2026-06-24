Il presidio sanitario a Modica Alta riaprirà e adesso c’è anche la data: il 1° di luglio

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Adesso è arrivata anche la data. La fa la sindaca di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato, in una nota anche i dettagli. Il presidio sanitario di Modica Alta riaprirà dal 1 luglio. Le proteste che hanno unito tutti i rappresentanti politici di Modica, concordi nella battaglia, sollevate all’indomani del trasferimento del presidio nella nuova Casa di Comunità hanno trovato interlocutori attenti.

Dopo un vertice all’Asp e la sensazione che qualcosa si stesse muovendo, oggi è arrivata l’ufficialità. “E’ stata definita la fase di reclutamento del personale infermieristico. Secondo il programma dell’ASP 7 di Ragusa, da mercoledì 1 luglio aprirà il presidio sanitario h24 a Modica Alta” scrive la sindaca di Modica che riporta anche i dettagli. “Nel presidio di via Loreto continueranno a essere garantiti i servizi fondamentali per il territorio. Restano operativi il consultorio familiare, la continuità assistenziale garantita dal gruppo dei medici associati di medicina generale e, soprattutto, la postazione del 118 con ambulanza medicalizzata attiva 24 ore su 24 che garantisce l’emergenza/urgenza per tutto l’arco della giornata, notte compresa.

Il servizio del 118, di norma, avrebbe dovuto seguire lo spostamento della Guardia Medica nella Casa di Comunità al quartiere Sorda; grazie al Direttore Generale, dottor Pino Drago e alla direzione sanitaria e amministrativa dell’ASP7, dottoressa Sara Lanza e dottor Massimo Cicero, il servizio del 118 resta a Modica Alta per garantire assistenza piena alla popolazione di tutta la zona” conclude la sindaca Monisteri.

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