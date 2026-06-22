Caldo estremo sull’Europa: fino a 45°C in Spagna e Francia e il peggio deve ancora arrivare anche in Italia

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L’Europa occidentale entra nella fase più intensa di una nuova ondata di calore di matrice africana, con temperature eccezionali e valori ben oltre la media stagionale. A confermarlo è il meteorologo di 3Bmeteo Edoardo Ferrara, che segnala una situazione potenzialmente record per diversi Paesi del continente.

Dopo la fiammata di maggio, una nuova ondata ancora più intensa sta già interessando Spagna, Francia e Regno Unito, ma secondo gli esperti il picco non è ancora stato raggiunto.

Francia e Spagna verso valori record oltre i 42-45°C

Secondo Ferrara, l’Europa occidentale vivrà nei prossimi giorni una fase di caldo estremo, con valori eccezionali soprattutto sul comparto iberico e francese.

In Spagna si potranno superare i 44-45°C, mentre in Francia non si escludono picchi oltre i 42-43°C, con punte fino a 40°C anche su Parigi. Temperature che risultano fino a 14-16°C sopra la media del periodo.

Il caldo non risparmierà nemmeno il Regno Unito, dove sono possibili valori prossimi ai 38-40°C, con Londra tra le città potenzialmente più colpite.

Italia ai margini ma il picco è atteso nel weekend

Anche l’Italia è coinvolta dalla bolla africana, soprattutto al Centro-Nord, dove si registrano già anomalie termiche fino a +8/+10°C sulle Alpi.

«Siamo ancora ai margini dell’ondata principale – spiega Ferrara – ma il picco è atteso entro il weekend, quando il caldo si intensificherà su tutto lo Stivale».

Le previsioni indicano temperature fino a 36-38°C nelle aree interne, con punte prossime ai 40°C in Pianura Padana e nelle zone interne del Centro Italia.

Notti tropicali e afa intensa nelle città

Non sarà solo il caldo diurno a creare disagi. Le temperature minime potrebbero non scendere sotto i 22-24°C nelle grandi città, configurando le cosiddette “notti tropicali”, quando il termometro resta sopra i 20°C anche durante le ore notturne.

L’afa sarà particolarmente intensa lungo le coste e in Val Padana, con una sensazione di disagio fisico elevata anche nelle ore serali.

Temporali improvvisi e rischio grandine

Accanto al caldo estremo, non mancheranno fenomeni atmosferici intensi ma localizzati. Il contrasto tra masse d’aria molto calda e umida potrà favorire lo sviluppo di temporali di calore.

Le aree più esposte saranno Alpi, Prealpi, Appennino e Sicilia interna, con possibili sconfinamenti serali verso Pianura Padana e versante tirrenico, in particolare tra bassa Toscana, Lazio e Campania.

I fenomeni, seppur isolati, potranno risultare intensi, con rischio di grandine e forti colpi di vento.

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