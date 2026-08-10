Scende dal camion e si infilza con una forbice: incidente sul lavoro, ferito un autista a Scicli

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Ad indagare ed a eseguire i rilievi i carabinieri della Stazione “Vincenzo Garofalo” di Donnalucata. L’incidente sul lavoro si sarebbe registrato in questo inizio giornata in un’azienda per la lavorazione dei prodotti ortofrutticoli sita in contrada Piano Conti, sulla strada che collega la litoranea con la provinciale per contrada Arizza e per Scicli. A rimanere ferito un autista della ditta che, nello scendere dal camion, è stato infilzato dalla forbice da lavoro che portava addosso. La ferita avrebbe interessato una gamba dell’uomo. Sul posto per prestare i soccorsi i sanitari del 118 che hanno trasferito l’autista in ospedale e per ricostruire la dinamica dell’incidente sul lavoro i carabinieri della Stazione di Donnalucata.

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