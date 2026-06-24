Grandinata improvvisa a Ragusa dopo il caldo record: Sicilia tra caldo estremo e temporali violenti. VIDEO

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Una violenta grandinata si è abbattuta su Ragusa nel cuore di una fase meteorologica segnata da temperature elevate e clima tipicamente estivo. Il fenomeno, arrivato in modo repentino stamani, ha trasformato in pochi minuti il caldo afoso in un quadro di forte instabilità atmosferica, con rovesci intensi e precipitazioni a carattere grandinigeno.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio che sta interessando tutta la Sicilia, dove le ondate di caldo africano si alternano sempre più spesso a temporali improvvisi e localmente violenti.

Il contrasto termico alla base dei fenomeni estremi

Secondo le dinamiche meteorologiche tipiche di questo periodo, la grandinata sarebbe stata generata dallo scontro tra masse d’aria molto calde nei bassi strati e infiltrazioni più fresche in quota. Una combinazione che favorisce la formazione di celle temporalesche rapide e particolarmente energiche.

In queste condizioni, l’atmosfera diventa instabile e basta un piccolo innesco per generare fenomeni intensi come nubifragi, raffiche di vento e grandine anche di dimensioni significative. Il passaggio è stato rapido, con un altrettanto veloce ritorno a condizioni più stabili.

Sicilia tra caldo record e instabilità improvvisa

Nonostante l’episodio localizzato, il quadro generale resta dominato da un contesto estivo. Le temperature su gran parte dell’isola rimangono elevate, con valori che in diverse aree interne sfiorano o superano i trenta gradi.

Tuttavia, proprio questo accumulo di calore favorisce lo sviluppo di temporali di calore, che tendono a concentrarsi soprattutto nelle ore pomeridiane e nelle zone interne. Il risultato è un’alternanza sempre più frequente tra sole pieno e fenomeni estremi di breve durata ma elevata intensità.

Meteo prossime ore nel Sud della Sicilia

Nel corso delle prossime ore il Sud della Sicilia continuerà a mostrare condizioni variabili. Le previsioni indicano una prevalenza di cieli parzialmente nuvolosi alternati a schiarite, con la possibilità di nuovi rovesci isolati nelle aree interne.

Le temperature resteranno elevate, mantenendosi su valori tipicamente estivi, mentre i venti risulteranno deboli o moderati. Il miglioramento è atteso in serata, quando la stabilità atmosferica dovrebbe tornare a prevalere, pur senza escludere del tutto residui addensamenti nuvolosi.

Una nuova normalità climatica nel Mediterraneo

Eventi come quello registrato a Ragusa stanno diventando sempre più frequenti nel bacino del Mediterraneo. L’alternanza tra ondate di calore intense e improvvisi episodi temporaleschi è una delle caratteristiche più evidenti delle recenti anomalie climatiche estive.

© Riproduzione riservata