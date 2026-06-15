Torna il grande caldo: al Sud Italia temperature fino a 40°C e notti tropicali in arrivo

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Dopo una breve fase di clima più stabile e moderato, l’Italia si prepara a una nuova e intensa ondata di calore. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, l’anticiclone subtropicale è destinato a rafforzarsi progressivamente nei prossimi giorni, assumendo una connotazione nordafricana che porterà temperature in forte aumento su gran parte del Paese, con effetti significativi anche sul Sud Italia.

Anticiclone in rinforzo: arriva la fase più intensa del caldo

Il meteorologo Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com conferma l’evoluzione verso una fase climatica più estrema, soprattutto a partire da giovedì e venerdì, quando l’anticiclone raggiungerà la sua massima espansione.

Il caldo aumenterà progressivamente fino a raggiungere il picco nel fine settimana, con valori molto elevati soprattutto al Centro-Nord, ma con condizioni pienamente estive e afose anche al Sud Italia.

Sud Italia sotto osservazione: caldo intenso ma leggermente più contenuto

Al Sud le temperature saranno leggermente inferiori rispetto alle aree più colpite del Centro-Nord, ma il contesto resterà pienamente estivo e con livelli di afa in aumento.

In particolare, lungo le regioni meridionali e le isole maggiori si attendono valori elevati, con punte che potranno avvicinarsi ai 36-38°C nelle aree interne e più esposte, soprattutto tra Sicilia e Sardegna.

Non si escludono picchi ancora più alti nelle zone interne della Sicilia e della Sardegna, dove la componente africana dell’anticiclone potrà spingere i termometri fino a sfiorare i 40°C.

Notti tropicali e afa in aumento

Uno degli effetti più significativi dell’ondata di caldo sarà l’aumento delle temperature minime.

Secondo 3bmeteo, nel prossimo weekend le notti diventeranno sempre più difficili da affrontare, con valori che potranno non scendere sotto i 22-23°C nelle aree urbane del Sud Italia.

Si tratta delle cosiddette “notti tropicali”, caratterizzate da elevata umidità e scarsa ventilazione, soprattutto lungo le coste e nei grandi centri abitati, dove la sensazione di afa risulterà particolarmente intensa.

Possibili temporali pomeridiani sulle aree interne

Nonostante la predominanza dell’anticiclone, non si escludono episodi di instabilità atmosferica.

Tra i fenomeni previsti figurano temporali di calore localizzati, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali, che potranno interessare l’Appennino e le aree interne del Sud, inclusa la Sicilia interna. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e a carattere molto locale.

Quanto durerà il grande caldo

Le attuali proiezioni indicano che la fase di caldo intenso potrebbe proseguire anche nella prima parte della settimana successiva, con una durata complessiva stimata di almeno 4-5 giorni.

Tuttavia, gli esperti sottolineano che si tratta di una tendenza ancora da confermare, soggetta a possibili variazioni nei prossimi aggiornamenti.

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