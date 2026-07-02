Da Ispica a Shanghai: Marta Gradanti realizza il sogno di studiare Medicina alla prestigiosa Fudan University

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Un anno di studio in Cina può cambiare una vita. Lo dimostra la storia di Marta Gradanti, giovane studentessa di Ispica che, grazie all’esperienza vissuta con Intercultura e al supporto del Centro locale di Ragusa, a settembre inizierà il corso di Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery alla prestigiosa Fudan University di Shanghai, tra gli atenei più autorevoli della Cina e del panorama accademico internazionale.

Un traguardo costruito con passione, sacrificio e una forte determinazione, nato da un interesse coltivato fin da giovanissima verso la lingua e la cultura cinese.

Studentessa del Liceo Scientifico dell’Istituto “Gaetano Curcio” di Ispica, Marta ha scelto di trascorrere il quarto anno di liceo in Cina grazie ai programmi di mobilità internazionale di Intercultura. Un’esperienza che si è rivelata decisiva non solo per perfezionare la conoscenza della lingua, ma soprattutto per vivere dall’interno una cultura che aveva iniziato ad amare studiandola da autodidatta.

Il soggiorno a Shanghai ha rappresentato una svolta nel suo percorso umano e formativo. Tornata in Italia, Marta ha proseguito brillantemente gli studi, distinguendosi in numerose competizioni nazionali dedicate alle discipline scientifiche.

Tra i risultati più significativi figura la qualificazione alla finale nazionale dei Giochi della Chimica, conquistata dopo il quarto posto nelle selezioni regionali e un prestigioso ventunesimo posto nella graduatoria nazionale. Un curriculum che si arricchisce anche della partecipazione a competizioni di astronomia e ad altre iniziative dedicate alle discipline STEM.

Le competenze linguistiche e interculturali maturate durante l’anno trascorso in Cina hanno rappresentato un elemento decisivo anche nel difficile percorso di ammissione alla Fudan University. Marta ha infatti superato un articolato processo di selezione interamente svolto in lingua inglese, conquistando un posto in una delle università più prestigiose dell’Asia.

La sua storia dimostra come un’esperienza internazionale possa trasformarsi in un autentico trampolino di lancio verso il futuro. Grazie all’impegno dei volontari del Centro locale di Ragusa, Intercultura continua infatti a offrire ai giovani del territorio opportunità concrete di crescita personale, linguistica e culturale, contribuendo a formare cittadini capaci di affrontare percorsi accademici e professionali di respiro internazionale.

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