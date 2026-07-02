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Estate 2026, come funziona l’assistenza sanitaria nelle località balneari: dove c’è il medico e dove l’infermiere
02 Lug 2026 10:48
Con l’avvio della stagione estiva è entrata in funzione la nuova rete di assistenza sanitaria predisposta dall’Asp di Ragusa per le principali località balneari della provincia. Dopo il comunicato diffuso ieri dall’azienda sanitaria, però, molti cittadini hanno iniziato a porsi una domanda: chi troverò se mi reco alla Guardia Medica di Marina di Ragusa, Pozzallo o Marina di Modica? Un medico o un infermiere?
Abbiamo chiesto chiarimenti direttamente all’Asp per capire come funzionerà il servizio fino al prossimo 15 settembre.
Gli ambulatori infermieristici
Da martedì 1° luglio sono operativi gli ambulatori infermieristici turistici, aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20, nelle località di:
- Marina di Modica
- Santa Maria del Focallo
- Donnalucata
- Cava d’Aliga
- Pozzallo
- Punta Braccetto
- Casuzze
- Marina di Ragusa
- Scoglitti
- Marina di Acate
Si tratta di presidi gestiti esclusivamente da personale infermieristico, che possono effettuare medicazioni, rilevazione dei parametri vitali, somministrazione di terapie già prescritte, assistenza sanitaria di base e orientamento verso il servizio più appropriato. Gli infermieri, naturalmente, non possono sostituire il medico, formulare diagnosi, prescrivere farmaci o rilasciare certificati.
Dove resta anche la Guardia Medica
L’Asp chiarisce però che in alcune località gli ambulatori infermieristici si aggiungono al servizio già esistente di Guardia Medica.
Succede nei presidi di:
- Marina di Ragusa
- Pozzallo
- Scoglitti
Qui il cittadino trova due servizi che convivono nello stesso presidio.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, è presente l’ambulatorio infermieristico.
Il medico della Guardia Medica, invece, è presente secondo gli orari previsti dalla normativa nazionale:
- tutte le sere dalle 20 alle 8;
- il sabato anche dalle 10 alle 20;
- la domenica e nei giorni festivi dalle 8 alle 20, oltre naturalmente al turno notturno.
Per questo motivo, a Marina di Ragusa (e negli altri presidi analoghi), nei fine settimana l’ambulatorio infermieristico non viene attivato, poiché nelle ore diurne è già operativo il medico della Guardia Medica.
E Marina di Modica?
Diversa è la situazione di Marina di Modica e delle altre frazioni balneari prive di una Guardia Medica ordinaria.
Qui è attivo soltanto l’ambulatorio infermieristico, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 20. Nelle ore notturne, per eventuali necessità mediche, bisognerà fare riferimento ai presidi di Continuità Assistenziale competenti per territorio oppure, in caso di emergenza, al 118.
Cosa cambia per turisti e residenti
L’obiettivo dell’Asp è alleggerire gli accessi impropri ai Pronto Soccorso e offrire un primo punto di assistenza sanitaria durante il periodo di maggiore afflusso turistico.
In pratica, per una medicazione, il controllo della pressione, una terapia prescritta o un piccolo problema sanitario, durante il giorno sarà possibile rivolgersi agli infermieri. Se invece servirà una valutazione medica, una prescrizione o una visita, bisognerà attendere gli orari della Guardia Medica nei presidi dove è presente oppure rivolgersi agli altri servizi sanitari disponibili.
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