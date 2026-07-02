Incidente sulla Modica-Pozzallo: motociclista 32enne in terapia intensiva, caccia ai responsabili

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Restano gravi le condizioni del motociclista pozzallese di 32 anni rimasto coinvolto nella tarda serata di ieri in un incidente stradale a Pozzallo. Il giovane è ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, dove è stato trasferito in codice rosso. La prognosi resta riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente si è verificato intorno alle 23.00 sulla Modica-Pozzallo in prossimità del cimitero comunale, nei pressi del bivio per Ispica. Secondo una prima ricostruzione, il 32enne stava rientrando a casa in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato urtato da un’autovettura.

L’impatto lo avrebbe fatto cadere violentemente sull’asfalto. L’automobilista coinvolto, sempre secondo le prime informazioni, non si sarebbe fermato a prestare soccorso e si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure prima di disporre il trasferimento urgente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Modica. Le sue condizioni hanno reso necessario il ricovero in Terapia Intensiva ma, come detto, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Compagnia di Pozzallo, che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori sono al lavoro anche per risalire all’identità del conducente dell’auto e stabilire eventuali responsabilità. Dopo lo scontro l’autovettura è stata abbandonata e gli occupanti si sono dati alla fuga.

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