Da lunedì 6 luglio il Centro diagnosi e trattamento intensivo precoce per i disturbi dello spettro autistico dell’ASP di Ragusa avrà una nuova sede temporanea. Le attività saranno infatti trasferite nei locali comunali di via Berlinguer, messi a disposizione dal Comune di Ragusa attraverso un contratto di comodato d’uso gratuito, così da garantire la piena […]
Tempi difficilissimi per gli automobilisti: da lunedì il via ai lavori sul Ponte Guerrieri sulla Modica-Ragusa
02 Lug 2026 08:30
Si preannunciano settimane difficili per gli automobilisti della provincia di Ragusa, in particolare per i tanti pendolari che ogni giorno percorrono la Modica-Ragusa e viceversa. Da lunedì 6 luglio prenderanno infatti il via i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte Guerrieri, uno dei principali collegamenti tra i due centri.
Ad annunciarlo è il sindaco di Modica, Maria Monisteri, dopo la comunicazione ricevuta dall’ANAS e trasmessa al Comando della Polizia Locale.
Per consentire l’esecuzione degli interventi, il traffico sul ponte sarà regolato con senso unico alternato mediante impianto semaforico. Una soluzione inevitabile che, soprattutto nelle ore di punta, rischia di provocare rallentamenti, lunghe code e tempi di percorrenza decisamente superiori alla norma.
Secondo quanto comunicato dall’ANAS, si tratta di lavori indifferibili, inseriti nel piano di manutenzione programmata delle infrastrutture stradali, finalizzati al consolidamento e alla messa in sicurezza del ponte.
La durata prevista del cantiere è di tre settimane, salvo eventuali imprevisti legati all’andamento dei lavori.
Il consiglio per gli automobilisti è quello di programmare con anticipo gli spostamenti, prevedendo tempi di percorrenza più lunghi, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico. Il ponte Guerrieri rappresenta infatti uno snodo fondamentale e la presenza del semaforo creerà inevitabili disagi.
Dopo i lavori che negli ultimi mesi hanno interessato altre importanti arterie del territorio, un nuovo cantiere si apre dunque sulla viabilità provinciale. L’obiettivo è garantire la sicurezza dell’infrastruttura, ma per gli automobilisti si prospetta un luglio all’insegna della pazienza.
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