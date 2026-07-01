Evasione fiscale e fatture false: imprenditore di Vittoria assolto

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Un imprenditore di Vittoria, che opera nel settore edile, è stato assolto in primo grado dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Anzalone, era finito a processo per false fatturazioni che portarono ad una presunta evasione fiscale di circa 36mila euro. I fatti contestati al professionista risalirebbero al 2017, periodo in cui avvennero gli accertamenti da parte delle autorità. Il pubblico ministero d’udienza aveva richiesto la condanna dell’uomo ad un anno e 6 mesi di reclusione; per l’assoluzione si era espresso il difensore. Il giudice, al termine della camera di consiglio, ha assolto l’uomo per insufficienza di prove.

© Riproduzione riservata