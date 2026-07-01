Un ambulatorio su quattro ruote per portare le cure direttamente dove c’è più bisogno. È stato consegnato all’Asp di Ragusa il nuovo motorhome odontoiatrico acquistato nell’ambito del PNES, il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie per le fasce più vulnerabili della popolazione. La consegna […]
Evasione fiscale e fatture false: imprenditore di Vittoria assolto
01 Lug 2026 17:55
Un imprenditore di Vittoria, che opera nel settore edile, è stato assolto in primo grado dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa. L’uomo, difeso dall’avvocato Matteo Anzalone, era finito a processo per false fatturazioni che portarono ad una presunta evasione fiscale di circa 36mila euro. I fatti contestati al professionista risalirebbero al 2017, periodo in cui avvennero gli accertamenti da parte delle autorità. Il pubblico ministero d’udienza aveva richiesto la condanna dell’uomo ad un anno e 6 mesi di reclusione; per l’assoluzione si era espresso il difensore. Il giudice, al termine della camera di consiglio, ha assolto l’uomo per insufficienza di prove.
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