Marina di Ragusa riabbraccia il supermercato di via Citelli: nasce “Despar Express”, nuovo format di prossimità aperto fino alle 3 di notte. FOTO

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Marina di Ragusa ha accolto oggi, 1° luglio, il nuovo Despar Express, un punto vendita di nuova concezione che ridefinisce il concetto di supermercato di prossimità nelle località a forte vocazione turistica, interpretando il modo di vivere l’estate e rispondendo alle esigenze di residenti, turisti e vacanzieri.

Più che un supermercato, un punto di riferimento per ogni momento della giornata. Non è soltanto un claim, ma la filosofia che ispira il nuovo Despar Express: un format progettato per accompagnare i clienti dal primo caffè del mattino fino alla spesa dell’ultimo minuto, offrendo qualità, praticità e servizi in linea con i nuovi stili di consumo e con i ritmi di una delle località turistiche più apprezzate della Sicilia.

Situato a soli 200 metri dal mare, il punto vendita si sviluppa su 500 metri quadrati di area vendita e propone un assortimento di circa 4.500 referenze, con una forte prevalenza dei prodotti a marchio Despar, espressione della qualità, della convenienza e dell’affidabilità che contraddistinguono l’insegna.

Pensato per accompagnare i clienti in ogni momento della giornata, Despar Express offre un’esperienza di acquisto dinamica e funzionale, capace di adattarsi ai ritmi della stagione estiva. Dalla colazione al pranzo, dalla merenda alla spesa serale, ogni occasione trova la sua risposta.

Frutta fresca già tagliata e pronta da gustare o una calda arancina? Sushi o un’insalata fresca? Una pizza appena sfornata o un tramezzino? Qualunque sia la scelta, l’assortimento è stato studiato per offrire soluzioni pratiche, veloci e di qualità. Un’ampia proposta di prodotti ready to eat, perfetti da portare in spiaggia, consumare all’aperto o gustare comodamente a casa, è accompagnata da una ricca selezione di bevande fresche già pronte al consumo.

E per la spesa quotidiana? Nessun compromesso. Carni, salumi, ortofrutta, latticini, prodotti freschi, surgelati, articoli per l’igiene della casa e della persona completano un’offerta ampia e pensata per soddisfare ogni esigenza, sempre con una forte presenza dei prodotti a marchio Despar.

Il nuovo Despar Express vuole essere anche il luogo ideale per concedersi una pausa di qualità. All’interno del punto vendita trovano spazio una macchina professionale illy Caffè e uno spremiagrumi professionale, per gustare una colazione, un ottimo caffè o una spremuta fresca in qualsiasi momento della giornata.

A caratterizzare ulteriormente il format sono gli orari di apertura estesi, pensati per seguire i ritmi di una località a forte vocazione turistica. Il punto vendita sarà aperto tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 24.00 dal lunedì al giovedì, mentre venerdì, sabato e domenica prolungherà l’apertura fino alle ore 3.00 del mattino, offrendo un servizio continuo anche durante le ore serali e notturne.

Anche la fase del check-out è stata progettata all’insegna della rapidità e della comodità. Accanto alle casse tradizionali, i clienti potranno usufruire delle moderne postazioni Self Check-Out, che consentono di ridurre i tempi di attesa e rendere ancora più semplice e veloce l’esperienza di acquisto. Ecco gli ingredienti del nuovo Despar Express: un punto vendita iconico, pensato per essere ancora più vicino ai clienti, in ogni momento della giornata.

«Via Citelli rappresenta una pagina importante della nostra storia. È qui che, oltre trent’anni fa, è nato il primo supermercato di Marina di Ragusa, un punto vendita che ha accompagnato la crescita del territorio e ha rappresentato un tassello significativo nel percorso di Ergon – spiega Concetta Lo Magno, responsabile marketing Ergon – Tornare oggi in questo luogo con Despar Express significa coniugare la nostra storia con una nuova idea di prossimità. Abbiamo progettato un format capace di anticipare le esigenze di una località a forte vocazione turistica, offrendo un’esperienza d’acquisto veloce, moderna e completa. Per noi, innovare significa essere sempre più vicini alle persone: per questo Despar Express nasce per essere molto più di un supermercato, un punto di riferimento per ogni momento della giornata.»

Con il nuovo Despar Express di Marina di Ragusa, Ergon rinnova il proprio legame con un territorio che ha contribuito a scrivere la sua storia, guardando al futuro con un format innovativo pensato per offrire un’esperienza di acquisto sempre più vicina alle persone.

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