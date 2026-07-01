E a fine spettacolo il maestro Giuseppe Cassibba si inginocchia e chiede la mano della ballerina Jessica Malandrino. FOTO

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Un’emozione che nessuno dei presenti dimenticherà facilmente. Quello che doveva essere il finale di uno spettacolo di danza si è trasformato in un momento unico, pieno di amore e commozione.

È successo lo scorso 27 giugno alla Villa Comunale di Comiso, durante lo spettacolo della scuola di danza Special Stars Dancing. Sul palco, tra musica, coreografie e applausi, il Maestro di danza Giuseppe Cassibba ha regalato a tutti una sorpresa fuori programma: si è fermato, ha guardato la sua compagna e ballerina Jessica Malandrino e le ha rivolto la domanda che cambia una vita: “Mi vuoi sposare?”.

Un istante sospeso, carico di emozione. Poi il gesto più romantico: Giuseppe si è inginocchiato davanti a Jessica, mentre intorno a loro gli allievi della scuola, visibilmente complici della sorpresa, assistevano sorridenti e commossi.

Tra applausi, lacrime e abbracci è arrivata la risposta che tutti aspettavano: “Sì”.

I due si sono stretti in un lungo abbraccio, accolti dall’affetto del pubblico e dalla festa di tutta la scuola, che ha condiviso con loro uno dei momenti più belli e significativi della loro storia.

Una storia nata nella danza e che proprio dalla danza ha trovato il suo momento più speciale. Per Giuseppe e Jessica, entrambi protagonisti di un percorso fatto di passione, sacrifici e successi, inizia adesso il ballo più importante: quello da vivere insieme per tutta la vita.

Un finale da favola, con il sipario che si chiude su uno spettacolo e si apre su un nuovo, meraviglioso capitolo d’amore. Auguri dalla redazione di Ragusaoggi.it. Foto tratte da Novetv.com (che ringraziamo)

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