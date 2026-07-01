Modica accende l’estate: arrivano Nek, PFM, Giovanni Caccamo e Roberto Lipari

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Un’estate all’insegna della grande musica, della comicità e del teatro. La Fondazione Teatro Garibaldi alza il sipario su “In Teatro Aperto”, la rassegna che anche nel 2026 trasformerà l’Auditorium Mediterraneo “Nannino Ragusa” di Marina di Modica in uno dei principali poli culturali della Sicilia.

Un cartellone ricco di appuntamenti che punta a coinvolgere pubblici di tutte le età, alternando grandi protagonisti della scena nazionale a importanti realtà artistiche del territorio. Tra gli ospiti più attesi figurano Giovanni Caccamo, PFM – Premiata Forneria Marconi, Nek e Roberto Lipari, nomi capaci di richiamare spettatori da tutta la Sicilia e non solo.

Ad aprire la stagione, il 25 luglio alle 21.30, saranno Toti e Totino con “Eccoci Qua”, spettacolo che porta sul palco la comicità irriverente e popolare della storica coppia palermitana composta da Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia. Uno show che affronta con ironia le contraddizioni della società contemporanea e che promette di regalare una serata all’insegna delle risate.

Il 30 luglio spazio alla musica con “La Notte di Certe Notti”, il concerto della Radiofreccia – Ligabue Tribute Experience che celebra dieci anni di attività. A rendere ancora più speciale l’evento sarà la presenza di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Luciano Ligabue e tra i musicisti più apprezzati del rock italiano.

Tra gli appuntamenti di punta dell’intera rassegna spicca il concerto di Giovanni Caccamo, in programma il 2 agosto alle 21.45. L’artista modicano porterà in scena “L’alba dentro l’imbrunire”, il nuovo tour accompagnato dalla Sicily Orchestra diretta dal maestro Luigi Sferrazza. Sarà un viaggio emozionale tra i brani che hanno segnato il percorso artistico del cantautore, le canzoni scritte per altri interpreti e un sentito omaggio a Franco Battiato. Un concerto che si annuncia come uno dei momenti più intensi dell’estate culturale siciliana.

Il 6 agosto sarà la volta di Roberto Lipari con “L’ultimo spettacolo”, monologo che ha già conquistato il pubblico del Teatro Garibaldi registrando il tutto esaurito. Il comico palermitano accompagnerà gli spettatori tra racconti personali, osservazioni sulla quotidianità e riflessioni sul presente, alternando leggerezza e profondità con il suo stile inconfondibile.

Grande attesa anche per l’arrivo della PFM – Premiata Forneria Marconi, prevista l’11 agosto. La storica formazione del rock progressivo italiano presenterà “Doppia Traccia”, uno spettacolo che intreccia i grandi successi della band con il progetto “PFM canta De André”. Sul palco saliranno Franz Di Cioccio, Patrick Djivas, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli ed Eugenio Mori, insieme alla special guest Luca Zabbini. Un evento che si preannuncia imperdibile per gli amanti della grande musica d’autore.

Il 21 agosto toccherà a Nek chiudere il ciclo dei grandi concerti. Con il tour “Nek Hits Live”, l’artista emiliano proporrà un repertorio che attraversa oltre trent’anni di carriera, dai successi che lo hanno reso celebre in Italia e all’estero fino alle produzioni più recenti. Accompagnato da Emiliano Fantuzzi e Luciano Galloni, offrirà al pubblico uno spettacolo essenziale, energico e coinvolgente.

Accanto ai grandi eventi nazionali, la Fondazione Teatro Garibaldi conferma il proprio impegno nella valorizzazione delle compagnie teatrali del territorio. Il teatro amatoriale sarà protagonista con una serie di rappresentazioni che coinvolgeranno l’Auditorium Mediterraneo e l’Atrio Comunale di Modica.

Il primo appuntamento è fissato per il 1° agosto con “I commedianti uomini devoti e donne pie”, portato in scena dalla Compagnia CGS Salvatore Quasimodo con la regia di Nello Pluchino. Seguiranno “Caos in sartoria… dal primo all’ultimo bottone” della Compagnia Sipario Blu, “Fumo negli occhi” della Compagnia Amici del Teatro di Chiaramonte Gulfi e il ritorno di “Annata ricca massaru cuntentu” della Compagnia Ciuri ri Maj.

«Il cartellone rappresenta perfettamente la nostra idea di programmazione culturale – spiegano la presidente della Fondazione Teatro Garibaldi Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata –. Abbiamo costruito una proposta capace di parlare a pubblici diversi e di attrarre anche i numerosi turisti che scelgono il nostro territorio durante la stagione estiva. Vogliamo offrire emozioni, occasioni di incontro e momenti di condivisione in una delle location più suggestive della costa siciliana».

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