Cambio al vertice del Lions Club di Modica: inizia il mandato Carpentieri

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Si è svolta venerdì 26 giugno 2026, presso il Modica Palace Hotel, la tradizionale cerimonia del Passaggio della Campana del Lions Club di Modica, momento simbolico che segna la chiusura dell’anno sociale 2025-2026 e l’avvio del nuovo anno lionistico 2026-2027.

Un appuntamento carico di significato che ha riunito soci, autorità lionistiche e rappresentanti istituzionali del territorio in un clima di partecipazione e continuità associativa.

Sonia Calabrese passa il testimone a Girolamo Carpentieri

Nel corso della serata, la presidente uscente Sonia Calabrese ha ufficialmente passato il testimone a Girolamo Carpentieri, nuovo presidente del Lions Club di Modica, che guiderà il sodalizio nel nuovo anno sociale.

La cerimonia si è svolta alla presenza del Governatore eletto del Distretto 108YB Sicilia, Giuseppe Walter Buscema, socio del Club modicano, insieme a numerose autorità lionistiche e civili, tra cui la presidente del Consiglio comunale di Modica Cristina Minardo, il vicario della Questura di Ragusa Giorgio Terranova, il Past Governatore Vincenzo Spata, il presidente dell’ottava Circoscrizione Luigi Bellassai e il presidente della Zona 21 Biagio Ciarcià.

Riconoscimenti e service: il valore della continuità

Durante la serata sono stati consegnati i tradizionali Milestones Chevron ai soci che hanno raggiunto importanti traguardi di appartenenza al Lions Club: Laura Pisana per i 10 anni, Giuseppe Azzarelli e Alfio Salomone per i 30 anni, Mariangela Nigro per i 35 anni.

Il riconoscimento Lion of the Year è stato assegnato a Girolamo Carpentieri, mentre un ulteriore premio è stato conferito a Laura Pisana per il sostegno costante alle attività del Club.

La presidente uscente Sonia Calabrese ha tracciato un bilancio dell’anno sociale appena concluso, ringraziando soci e collaboratori per il lavoro svolto nei service e nelle attività associative.

Il passaggio della campana: simbolo di continuità

Il momento più atteso della serata è stato il tradizionale passaggio della campana. Dopo lo scambio dei distintivi, Sonia Calabrese ha consegnato il martelletto al nuovo presidente Girolamo Carpentieri, sancendo ufficialmente l’inizio del nuovo anno lionistico.

Un gesto simbolico che rappresenta la continuità dei valori del Lions Club: servizio, impegno e attenzione alla comunità.

Il nuovo presidente: “Semplicità, amicizia e passione”

Nel suo intervento di insediamento, Carpentieri ha sottolineato il forte legame con il Club e ha ricordato il ruolo del suo padrino lionistico Giuseppe Walter Buscema, oltre al contributo dei presidenti che lo hanno preceduto, in particolare Gianni Liberatore e Sonia Calabrese.

Il nuovo presidente ha presentato il guidoncino dell’anno sociale 2026-2027, ispirato al motto: “Semplicità, amicizia e passione per un lionismo contemporaneo”. Il disegno è firmato da Davide Scollo, premiato nell’ambito del Concorso Poster per la Pace dell’Istituto Comprensivo Carlo Amore.

Giovani, scuola e inclusione al centro del nuovo mandato

Tra le priorità del nuovo anno sociale figurano il sostegno alle cause globali lionistiche, con particolare attenzione al mondo della scuola e ai giovani, considerati risorsa fondamentale per il futuro della comunità.

Spazio anche ai temi dell’inclusione sociale, della valorizzazione delle diversità e del sostegno alle fragilità, in linea con la missione internazionale del Lions Club.

Il nuovo direttivo del Lions Club di Modica

Nel corso della serata è stato presentato anche il nuovo Consiglio Direttivo 2026-2027, che accompagnerà il presidente Carpentieri nel suo mandato.

A comporlo sono: Marco Scarso (primo vicepresidente e GLT Leadership), Antonio Muriana (secondo vicepresidente e tesoriere), Rosario Peluso (segretario), Salvatore Tiralongo (cerimoniere), Laura Pisana (GMT Soci), Gianni Liberatore (GST Service), Pierpaolo Ruta (marketing), Giovanni Ruta (sicurezza), Pinuccio Azzarelli (censore) e Sonia Calabrese (immediato past president).

Una serata di continuità e visione

La cerimonia si è conclusa con il primo tocco di campana del nuovo presidente Girolamo Carpentieri, simbolo dell’avvio ufficiale del nuovo anno sociale del Lions Club di Modica.

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