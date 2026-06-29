Quanti sono i debiti del comune di Vittoria ? Una commissione consiliare d’inchiesta setaccerà i conti

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Una commissione d’inchiesta sul rendiconto 2025 bocciato dal consiglio comunale due settimane fa. L’istituzione della commissione è stata decisa dal consiglio comunale di Vittoria , o meglio dai gruppi di opposizione, mentre la maggior parte dei consiglieri che sostengono la giunta erano assenti e alcuni tra essi partecipavano contemporaneamente all’inaugurazione della nuova piazza Cavour di Scoglitti. Si dovrà indagare sulla situazione reale dell’ente dopo che, nel corso di ben quattro sedute consiliari, si sono cercati a lungo dei documenti che dessero contezza della reale consistenza dei debiti del comune. A comporre la commissione saranno tutti i capigruppo o i loro delegati. Ci saranno Quindi Roberta Sallemi, Giovanna Biondo, Fabio Prelati, Valentina Argentino, Marco Greco (per il gruppo Democrazia Cristiana), Bianca Mascolino, Sara Siggia, Salvatore Artini (rappresentante del Gruppo Misto), Monia Cannata (in rappresentanza di Fratelli d’Italia) e Marilena Pugliarello (in rappresentanza di Diventerà Bellissima). “La trasparenza e l’onestà sono un valore – commenta la consigliera comunale Bianca Mascolino, del gruppo “Uniti per Vittoria”, lista civica di sinistra – durante le sedute del consiglio comunale non ci sono stati forniti tutti i documenti che avevamo chiesto per avere contezza della reale situazione finanziaria dell’ente”. La commissione avrà il compito di analizzare tutti i contenziosi, le sentenze, le situazioni debitorie per avere un quadro reale dello stato delle casse comunali. La durata del suo lavoro sarà al massimo di tre mesi.

Nel frattempo, si attende dalla Regione la nomina di un commissario ad acta che dovrà occuparsi del rendiconto al posto del consiglio comunale che ha bocciato l’atto. È probabile che il commissario, appena nominato, incontri, oltre alla giunta, anche i rappresentanti del consiglio comunale e la conferenza dei capigruppo, la cui composizione coincide quasi interamente con la composizione della commissione d’inchiesta.

Per Vittoria, quindi, un’estate calda, dedicata ai conti del comune. L’obiettivo è riuscire ad avere un quadro reale della situazione finanziaria e dei rischi che si corrono che – secondo alcuni – potrebbe anche comportare il rischio di una dichiarazione di dissesto o rendere necessario la redazione di un piano di riequilibrio.

Intanto, dopo la bocciatura del rendiconto 2025 (una seduta molto calda che ha fatto emergere anche tensioni tra i dirigenti e che ha visto un botta e risposta tra la presidente del consiglio comunale e il segretario comunale Francesco Piro, quewst’ultimo ha presentato le dimissioni. Era arrivato a Vittoriaappena sette mesi fa, nel novembre 2025. E’ il quinto segretario comunale a presentare .le dimissioni e a lasciare l’ente, segno anche questo di una situazione non serena nella macchina amministrativa. Nell’ultima seduta a svolegere le funzioni del segretario generale è stato il dirigente del settore finanziario Giuseppe Sulsenti.

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