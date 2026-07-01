“Custodire l’umano nell’era dell’Intelligenza artificiale: a Vittoria appuntamenti culturali e folklore per la festa di San Giovanni battista

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“Non licet! Custodire l’umano nell’era dell’Intelligenza Artificiale”. Uno sguardo sulla realtà del mondo contemporaneo attraverso la prima enciclica di Papa Leone “Magnifica Humanitas”, presentata il mese scorso.

L’enciclica sarà presentata a Vittoria il 1 luglio, alle 20, nella basilica di San Giovanni battista. Relatore sarà don Antonino0 Sapuppo, direttore dello Studio teologico San Paolo di Catania e responasabile del centro regionale Madre del Buon Pastore. Il titolo del convegno è: “Alla luce dell’enciclica di Leone XIV, “Magnifica Humanitas”, sul futuro della dignità dell’uomo nell’epoca dell’intelligenza artificiale. Papa Leone XIV nel presentare al mondo la sua prima Lettera Enciclica, incentrata sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale, ha detto: “Invito dunque tutti i membri della Chiesa e della famiglia umana: impariamo ad ascoltarci gli uni gli altri, affrontiamo con coraggio le sfide presenti e cooperiamo alla costruzione di una società più umana e fraterna. […] Per favore portate con voi l’impegno a rimanere desti e, come “artigiani di speranza”, a continuare a costruire il cantiere del nostro tempo.

Lo Spirito del Signore Risorto sostenga il nostro lavoro comune.”

L’indomani, 2 luglio, nella basilica di San Giovanni, è in programma un incontro di preghiera, riflessione e condivisione per i giovani. Il 3 luglio, vigilia della festa esterna di San Giovanni battista, dalle 231 alle 24 sarà possibile visitare il campanile della basilica, da cui si gode uno splendido panorama della città e delle zone circostanti fino al mare.

Il 3 luglio, tra gli appuntamenti collaterali della festa di San Giovanni si segnala lo spettacolo musicale “Lda e Aka 7even” Summer tour 2026, in piazza del Popolo.

Sabato 4 luglio è in programma una sfilata del carretto siciliano, a cura dell’Acev, la tradizionale Cena di San Giovanni e la Notte Bianca, con arte, musica, spettacolo, colori e sapori della nostra terra.

Nella basilica, alle 19, la celebrazione della messa sarà presieduta dal novello sacerdote don Gianni Corallo, ordinato presbitero il 29 giugno.

Domenica 5 luglio, è in programma l’uscita del simulacro di San Giovanni battista, alle 19,30 e la processione per le vie della città, come sempre molto partecipata e seguita da un gran numero di fedeli.

Al rientro della processione, è in programma l’ultima celebrazione eucaristica, lo spettacolo lirico del Corpo bandistico Risveglio Kamarinense di Santa Croce Camerina diretto dal maestro Lorenzo Emmolo e lo spettacolo pirotecnico “Iuocu i fuoco” nei pressi del complesso “Girasole”, in contrada Giardinazzo.

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