Bonus asilo nido a Modica, arriva il modulo per sbloccare i rimborsi. Ora la palla passa agli asili

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Dopo settimane di lamentele da parte di numerose famiglie che attendono da mesi il rimborso del Bonus asilo nido 2026, arriva un importante passo avanti verso lo sblocco dei pagamenti.

Sul sito del Comune di Modica è stato infatti pubblicato il modulo che gli asili nido privati dovranno compilare per chiedere l’iscrizione all’Albo comunale dei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni), passaggio indispensabile affinché l’INPS possa procedere con la liquidazione del bonus ai genitori.

La vicenda era finita al centro del dibattito nelle scorse settimane dopo le segnalazioni di famiglie e consiglieri comunali che denunciavano il blocco dei rimborsi. Secondo quanto comunicato dall’INPS, infatti, mancava la documentazione necessaria a certificare che le strutture frequentate dai bambini fossero regolarmente abilitate, requisito indispensabile per l’erogazione del contributo.

Nei giorni scorsi era già stato avviato il percorso con l’istituzione della Commissione tecnica multidisciplinare incaricata di verificare i requisiti delle strutture e predisporre l’Albo comunale, altro passaggio richiesto dall’INPS. La pubblicazione del modulo rappresenta quindi un ulteriore tassello dell’iter amministrativo.

Adesso, però, serve accelerare. L’invito rivolto alle strutture private è quello di compilare e trasmettere quanto prima la documentazione tramite PEC al Settore Servizi Sociali del Comune, così da consentire agli uffici di completare rapidamente l’elenco degli asili in possesso dei requisiti.

Una volta conclusa questa fase, il Comune dovrà trasmettere l’Albo all’INPS, che potrà finalmente procedere con l’istruttoria e il pagamento dei rimborsi, attesi da molte famiglie ormai da diversi mesi.

Proprio sui tempi si concentrano ancora le critiche. Secondo alcuni, infatti, il modulo avrebbe potuto essere predisposto molto prima, evitando il protrarsi dei ritardi che hanno costretto numerosi nuclei familiari ad anticipare di tasca propria le rette degli asili.

Per i genitori si tratta comunque di una notizia attesa: il percorso burocratico per lo sblocco del Bonus nido sembra finalmente essere entrato nella fase decisiva.

© Riproduzione riservata