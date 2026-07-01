Da oggi il nuovo presidio infermieristico di via Loreto: come funzionerà l’assistenza a Modica Alta?

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Operativo da oggi, 1° luglio, il presidio infermieristico di via Loreto a Modica Alta. Rispettato dunque il cronoprogramma annunciato dall’Asp di Ragusa e dal sindaco Maria Monisteri dopo il completamento del reclutamento del personale infermieristico.

Importante evidenziare che non si tratta della riapertura della Guardia Medica, che è stata definitivamente trasferita nella Casa della Comunità di Modica Sorda, ma di un presidio che avrà una funzione diversa.

Il presidio sarà gestito da infermieri e rappresenterà un punto di assistenza territoriale.

Gli infermieri, non possono sostituire il medico di continuità assistenziale (ex Guardia Medica): non possono formulare diagnosi mediche, prescrivere farmaci, rilasciare certificati o effettuare visite mediche autonome.

Quando il sindaco ha parlato di “continuità assistenziale garantita dal gruppo dei medici associati di medicina generale”, non si riferiva alla Guardia Medica, bensì a un gruppo di medici di famiglia che lavora in forma associata all’interno della struttura di via Loreto.

L’Asp spiega che i medici di medicina generale, che a Modica Alta sono associati, garantiranno la presenza nelle ore diurne (8-20) per soddisfare la continuità assistenziale. Se uno di loro non è in turno, indicherà a chi rivolgersi. Inoltre, sempre nelle ore diurne, è garantito il servizio 118 con ambulanza medicalizzata (per le emergenze). Il presidio infermieristico assicura prestazioni di base e attività di assistenza e orientamento, tra cui la rilevazione dei parametri vitali, il supporto all’automonitoraggio, le medicazioni semplici, la somministrazione di terapie su prescrizione medica, l’educazione alla corretta gestione di presidi e terapie, nonché l’indirizzo verso i servizi sanitari e socio-assistenziali più appropriati.

Secondo quanto comunicato dall’Asp e dall’Amministrazione comunale, nella struttura rimangono: il Consultorio familiare; il nuovo presidio infermieristico H24; gli ambulatori dei medici di medicina generale associati; la postazione del 118 con ambulanza medicalizzata, che inizialmente avrebbe dovuto trasferirsi alla Casa della Comunità ma che invece resterà a Modica Alta.

E sempre l’ASP di Ragusa comunica che, da oggi e fino al 15 settembre, sono attivi gli Ambulatori infermieristici turistici nelle principali località costiere della provincia, con l’obiettivo di garantire un servizio di prossimità a supporto di residenti, villeggianti e turisti durante il periodo estivo.

Gli ambulatori saranno operativi tutti i giorni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, nelle sedi individuate nei diversi distretti sanitari: Marina di Modica, Santa Maria del Focallo, Donnalucata, Cava d’Aliga, Pozzallo, Punta Braccetto, Casuzze, Marina di Ragusa, Scoglitti e Marina di Acate.

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