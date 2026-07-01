Blitz ambientale tra Scoglitti e Acate: terreno sequestrato e denunce per combustione illecita

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Nuova stretta contro i reati ambientali nel territorio ibleo. I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno intensificato, nel periodo estivo, le attività di contrasto ai fenomeni illeciti legati allo smaltimento dei rifiuti agricoli, con particolare attenzione alle cosiddette “fumarole”, tipiche della fascia trasformata della provincia.

Un’operazione mirata che, nella mattinata di sabato, ha visto impegnati i militari delle Stazioni di Scoglitti e Acate, supportati da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania, in un servizio congiunto di osservazione dall’alto e pattugliamento a terra.

Scoperti roghi e rifiuti su un’area di 750 metri quadrati

L’attività di monitoraggio ha permesso di individuare, in contrada Dirillo, diversi terreni interessati dalla presenza di cumuli di rifiuti e punti di combustione attiva.

I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno documentato la presenza di un’area estesa circa 750 metri quadrati, all’interno della quale erano accumulati rifiuti plastici e scarti vegetali derivanti dalla lavorazione agricola. In diversi punti risultava in corso l’abbruciamento illecito dei materiali, con evidenti ricadute ambientali e rischi per la salute pubblica.

Denunciati due esponenti di una cooperativa agricola

Dopo le verifiche e la messa in sicurezza dell’area, i militari dell’Arma sono risaliti alla titolarità dei terreni, riconducibili a una società cooperativa agricola.

Sono stati così denunciati in stato di libertà due uomini di Vittoria, di 53 e 50 anni, rispettivamente presidente e consigliere della cooperativa, con le accuse di gestione non autorizzata di rifiuti e combustione illecita.

Il fondo interessato è stato posto sotto sequestro.

Accertamenti e presunzione di innocenza

La posizione delle persone denunciate sarà ora vagliata dall’Autorità giudiziaria nel corso del procedimento penale, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

© Riproduzione riservata