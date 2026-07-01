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Il recidivo di Piazza Duca: nonostante il fermo l’auto circola ancora. Sequestro e maxi multa
01 Lug 2026 10:29
Nonostante il fermo amministrativo disposto appena il giorno precedente, un’autovettura già oggetto di contestazioni è stata nuovamente sorpresa in circolazione sulla pubblica via. L’episodio ha portato al sequestro permanente del mezzo e a una nuova sanzione amministrativa di 1.984 euro a carico del proprietario.
Il caso è stato reso noto dall’Assessorato alla Polizia Locale, che ha diffuso un aggiornamento sull’attività di controllo del territorio svolta dagli agenti in servizio a Marina di Ragusa.
Il veicolo era già entrato impropriamente in Piazza Duca
La vicenda trae origine da un primo intervento avvenuto lunedì, quando l’auto era stata sorpresa a transitare impropriamente in Piazza Duca, area soggetta a specifiche limitazioni.
A seguito di quell’episodio era stato disposto il fermo amministrativo del mezzo, provvedimento volto a impedirne la circolazione fino alla regolarizzazione della posizione del proprietario.
Nuova violazione durante i controlli sul territorio
Nonostante il provvedimento, nella giornata di ieri pomeriggio il veicolo è stato nuovamente individuato su strada dalla pattuglia della Polizia Locale impegnata nei controlli a Marina di Ragusa.
La presenza dell’auto in circolazione ha configurato una violazione del fermo amministrativo, determinando un intervento immediato degli agenti.
Sequestro permanente e sanzione da quasi 2.000 euro
A seguito dell’accertamento, il mezzo è stato sottoposto a sequestro permanente, mentre al proprietario sono state contestate ulteriori violazioni amministrative.
Oltre ai provvedimenti già in essere, è stata elevata una nuova sanzione pari a 1.984 euro.
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