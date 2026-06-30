Auto tra i pedoni a Piazza Duca: 400 euro di sanzioni e mezzo sequestrato

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Dopo l’episodio che nei giorni scorsi ha suscitato preoccupazione tra residenti e turisti, con un’auto entrata all’interno dell’area pedonale di Piazza Duca, arrivano i provvedimenti adottati dalla Polizia Locale e il punto dell’Amministrazione comunale sulle misure di sicurezza attualmente in vigore.

A fare chiarezza è l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, che ha illustrato l’esito degli accertamenti eseguiti dagli agenti intervenuti subito dopo l’accaduto. Le verifiche hanno portato alla contestazione di diverse violazioni del Codice della strada a carico dei responsabili.

Tra le infrazioni rilevate figurano la circolazione con targa estera oltre i termini consentiti dalla normativa italiana, l’accesso non autorizzato nell’area pedonale, la velocità ritenuta non adeguata al contesto urbano e la guida con patente estera non convertita secondo quanto previsto dalla legge.

Per i trasgressori sono quindi scattate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 400 euro, oltre al fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Un provvedimento che testimonia la volontà di intervenire con fermezza nei confronti di comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza pubblica in una delle aree più frequentate del litorale.

L’assessore Gurrieri ha inoltre espresso il proprio ringraziamento ai cittadini presenti al momento dei fatti per il senso civico dimostrato e agli agenti della Polizia Locale per la rapidità e l’efficacia dell’intervento. Un’azione che ha consentito di gestire la situazione in tempi brevi e di procedere agli accertamenti necessari.

Sul tema della sicurezza di Piazza Duca, l’esponente dell’Amministrazione comunale è intervenuto anche in merito alla proposta avanzata dal Comitato Pro Mazzarelli, che aveva suggerito l’installazione di un dissuasore a scomparsa per impedire l’accesso non autorizzato dei veicoli nell’area pedonale.

Secondo quanto spiegato dall’assessore, la particolare conformazione della piazza e le numerose attività che vi insistono renderebbero complessa la gestione di un sistema di questo tipo. Le frequenti operazioni di carico e scarico merci, gli interventi di pulizia, il passaggio dei mezzi di soccorso e delle Forze dell’Ordine richiedono infatti una flessibilità che potrebbe risultare difficilmente compatibile con l’utilizzo di dissuasori automatici controllati tramite telecomando.

L’Amministrazione, tuttavia, non chiude la porta a nuove soluzioni. Al contrario, conferma di essere al lavoro per valutare ulteriori strumenti in grado di rafforzare la sicurezza dell’area e prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

Marina di Ragusa auto nel lungomare pedonale: – Ragusa Oggi

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