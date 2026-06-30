Grave incidente sulla Modica-Pozzallo: quattro feriti dopo lo scontro tra due auto e un camion

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Momenti di paura nel pomeriggio sulla strada che collega Modica e Pozzallo, dove un grave incidente ha coinvolto un autocarro e due automobili. L’impatto ha provocato il ferimento di quattro persone, tutte trasportate in ospedale per le conseguenze dello scontro.

L’incidente si è verificato mentre una delle autovetture, con tre persone a bordo provenienti da Pozzallo, percorreva la carreggiata in direzione Modica. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli agenti intervenuti, la vettura avrebbe iniziato una manovra di sorpasso nei confronti di un camion che procedeva lungo la stessa direzione.

La presenza improvvisa di un’altra autovettura che arrivava dalla corsia opposta avrebbe però reso impossibile completare il sorpasso. Il conducente del primo mezzo avrebbe quindi tentato di rientrare rapidamente nella propria corsia, ma l’impatto con l’altra automobile è stato inevitabile.

Dopo lo scontro frontale, l’automobile avrebbe perso stabilità finendo la sua corsa contro il mezzo pesante.

La situazione ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che hanno assistito le persone coinvolte e disposto il trasferimento dei feriti negli ospedali di Modica e Ragusa.

Ad avere bisogno di cure sono stati i tre occupanti del primo mezzo e il conducente secondo mezzo coinvolto, che hanno riportato diversi traumi a seguito dell’impatto. L’autista dell’autocarro, invece, non avrebbe riportato conseguenze fisiche, pur vivendo momenti di forte apprensione.

Sul tratto interessato sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Modica, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla viabilità, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada.

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