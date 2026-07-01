Auto rubata ritrovata nelle campagne di Scicli

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Proseguono i controlli nelle campagne del territorio sciclitano dopo l’allarme furti registrato nelle ultime settimane. Nella giornata di ieri la Polizia Locale ha rinvenuto un’autovettura rubata in contrada Catteto, in un’area rurale isolata e non visibile dalla strada principale, confermando l’efficacia delle attività di pattugliamento intensificato.

Il ritrovamento si inserisce nel quadro delle misure operative adottate a seguito della convocazione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, disposta da S.E. il Prefetto dott.ssa Tania Giallongo su richiesta del sindaco Mario Marino, proprio per fronteggiare il crescente numero di furti nelle campagne.

L’auto nascosta tra i fondi agricoli: era lì da giorni

Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato una Lancia Ypsilon in sosta in una zona interna e poco frequentata della contrada Catteto.

Il veicolo, fermo da diversi giorni, ha immediatamente attirato l’attenzione degli operatori. Due residenti della zona hanno confermato che l’auto si trovava nello stesso punto da circa una settimana.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di un mezzo rubato, oggetto di denuncia presentata presso la Stazione dei Carabinieri di Pozzallo in data 30 giugno 2026. La Polizia Locale ha quindi attivato le procedure per rintracciare il proprietario e comunicargli il ritrovamento.

Campagne sotto osservazione: cresce l’allerta furti

Il caso si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza delle aree rurali, particolarmente esposte a intrusioni e furti. Il territorio di Scicli, esteso e caratterizzato da vaste zone agricole e abitazioni sparse, presenta infatti criticità strutturali che rendono complesso il controllo capillare.

Negli ultimi mesi, diversi episodi avevano contribuito ad alimentare un clima di allarme tra i residenti delle campagne, spingendo l’Amministrazione comunale a richiedere un rafforzamento dei controlli e un coordinamento più stretto tra le forze dell’ordine.

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