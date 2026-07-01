Bandiera Blu a Marina di Modica, ma sui social esplode la protesta: “Bene il mare, ora pensate alle strade”

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Per il sesto anno consecutivo Marina di Modica può fregiarsi della Bandiera Blu, il prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education (FEE) che certifica la qualità del mare, delle spiagge, dei servizi e delle politiche ambientali.

Ieri pomeriggio, in piazza Mediterraneo, il sindaco Maria Monisteri, insieme alla giunta comunale, all’assessore Samuele Cannizzaro, ai residenti, ai commercianti e alle autorità civili e militari, ha partecipato alla cerimonia dell’alzabandiera.

«Quella del nostro mare e delle nostre spiagge è una bellezza sostenibile che proponiamo a turisti, visitatori e bagnanti – ha scritto il sindaco sui social –. Siamo uno dei pochi Comuni d’Italia con tutte le bandiere che certificano il rispetto del territorio e una reale azione di tutela ambientale. Il nostro dovere è preservare ciò che Madre Natura ci ha regalato».

Parole che, però, hanno dato vita a un acceso dibattito sui social. Se da un lato molti cittadini hanno condiviso l’orgoglio per il riconoscimento, dall’altro numerosi utenti hanno approfittato del post per richiamare l’attenzione su un problema che, con l’arrivo dell’estate, torna puntualmente al centro delle polemiche: lo stato della strada che collega Modica a Marina di Modica.

Le condizioni del manto stradale vengono definite da molti automobilisti ormai «insostenibili», tra buche, avvallamenti e asfalto deteriorato, con il timore che possano verificarsi incidenti, soprattutto per motociclisti e conducenti di scooter e minicar.

Tra i commenti più condivisi c’è quello di un cittadino che scrive:

«Gentilmente, non per fare polemica, ma le strade di collegamento sono ormai troppo pericolose. Ci sono tanti giovani che si spostano in motorino e macchinine, e poi ci siamo noi un po’ più grandi che siamo stanchi di rovinare i veicoli, tra ruote tagliate e danni alle parti della sicurezza. Non aspettiamo, sperando mai che accada qualcosa di brutto. Dove non sono di vostra competenza, interrogate chi di dovere».

Un appello che riassume il sentimento di molti utenti intervenuti sotto il post del sindaco. Il riconoscimento della Bandiera Blu viene accolto con soddisfazione, ma diversi cittadini chiedono che, accanto alla valorizzazione del litorale, venga affrontata con decisione anche la questione della viabilità.

La strada che conduce a Marina di Modica, soprattutto nei mesi estivi, è percorsa ogni giorno da migliaia di residenti e turisti. Da tempo automobilisti e motociclisti segnalano le criticità del tracciato, chiedendo interventi di manutenzione per rendere più sicuro l’accesso alla frazione marinara.

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