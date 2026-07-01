IMU e TARI: cambia tutto a Comiso. Più sconti sulle sanzioni e nuove agevolazioni per i contribuenti

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Novità importanti per i contribuenti di Comiso. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la riforma del regolamento comunale che disciplina IMU e TARI, introducendo una serie di modifiche destinate a rendere più semplice la gestione dei tributi locali e, soprattutto, a favorire chi intende regolarizzare la propria posizione.

Il regolamento, fermo al 2020, è stato completamente aggiornato dall’Amministrazione comunale per adeguarlo alle più recenti disposizioni della normativa nazionale.

La novità più significativa riguarda proprio i cittadini che hanno pendenze con il Comune. Il nuovo testo punta infatti a incentivare la regolarizzazione spontanea, prevedendo strumenti che consentono di sistemare eventuali ritardi nei pagamenti con condizioni più favorevoli rispetto al passato.

Tra le principali modifiche spicca l’adeguamento del ravvedimento operoso, che permette ai contribuenti di sanare autonomamente errori o ritardi nel pagamento di IMU e TARI beneficiando di sanzioni ridotte. Viene inoltre recepito il cosiddetto ravvedimento speciale, introdotto dalla normativa nazionale per agevolare la definizione delle pendenze tributarie.

Il nuovo regolamento introduce anche misure premiali per i contribuenti virtuosi, oltre a strumenti agevolativi pensati per chi decide di mettersi in regola senza attendere l’avvio delle procedure di recupero da parte dell’ente.

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è quello di costruire un rapporto meno conflittuale tra Comune e cittadini, privilegiando la collaborazione rispetto alle sole azioni sanzionatorie.

«Con questa riforma abbiamo voluto superare un impianto regolamentare ormai datato, costruendo uno strumento più aderente alla normativa attuale ma soprattutto più vicino alle esigenze dei cittadini e delle attività produttive», spiega l’assessore al Bilancio e ai Tributi, Antonello Paternò. «L’obiettivo è garantire maggiore trasparenza, certezza delle regole e strumenti concreti per favorire l’adempimento spontaneo e la regolarizzazione delle posizioni tributarie».

Soddisfazione anche da parte del sindaco Maria Rita Schembari, che parla di un intervento atteso da tempo.

«Aggiornare un regolamento fermo da anni significa rendere il Comune più efficiente, più giusto e più vicino ai cittadini. Ringrazio l’assessore, gli uffici comunali e tutta la squadra di governo per il lavoro svolto».

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