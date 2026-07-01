Il vice questore vittoriese Andrea Monaco alla guida della Squadra Mobile di Siracusa

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È Andrea Monaco, vice questore della Polizia di Stato nato a Vittoria nel 1983, il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Siracusa. Subentra ad Annalisa Stefani, destinata a un nuovo incarico a Trento.

Una nomina che segna un ulteriore avanzamento nella carriera del funzionario originario del Ragusano, già protagonista di numerosi incarichi operativi in diverse province siciliane e italiane.

Un dirigente cresciuto nella Polizia tra Sicilia e altre sedi operative

Monaco ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma nel 2008. Successivamente, nel 2011, è stato ammesso al corso biennale di formazione per commissari presso la Scuola Superiore di Polizia.

Il suo percorso professionale prende avvio nel dicembre 2013 alla Questura di Caltanissetta, dove ha guidato l’Ufficio Immigrazione. Da lì una serie di incarichi operativi di rilievo nei commissariati di Gela e Niscemi, nella Questura di Benevento e nei commissariati di Lentini e Vittoria, sua città d’origine.

Dalla Squadra Mobile di Ragusa alle indagini sulla criminalità organizzata

Nel marzo 2024 Andrea Monaco ha assunto la guida della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, distinguendosi in numerose attività investigative e operazioni di contrasto alla criminalità organizzata.

Un’esperienza che ha consolidato il suo profilo investigativo, portandolo ora a un nuovo incarico di primo piano nella vicina Siracusa, uno dei territori più complessi sotto il profilo della sicurezza e del contrasto ai fenomeni criminali.

Il saluto ad Annalisa Stefani: risultati importanti contro la criminalità

Lascia invece la guida della Squadra Mobile siracusana Annalisa Stefani, che dal mese di aprile 2025 ha coordinato diverse operazioni di rilievo contro la criminalità organizzata.

Durante il suo incarico sono stati sequestrati ingenti quantitativi di droga e numerose armi, con risultati definiti significativi nel contrasto alle organizzazioni criminali operanti nel territorio provinciale.

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