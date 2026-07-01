Risanamento completato a Scicli: si chiude il percorso iniziato nel 2014

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Prima Franco Susino, poi Enzo Giannone ed ora Mario Marino. Passa attraverso questi tre sindaci il risanamento delle casse comunali con un piano di riequilibrio avviato fin dal 2014. Dalla ufficialità della notizia si commenta la storicità del risultato accompagnato con il doveroso e classico “a ciascuno il suo”. Dal Partito Democratico il commento: “la giunta Marino ha svolto la sua parte di attività portando a conclusione il processo di risanamento – ha sottolineato il Partito Democratico – grazie al lavoro di tutti, agli ex sindaci Franco Susino ed Enzo Giannone, oggi vengono finalmente a cadere tutti quei vincoli di spesa che hanno reso così difficile amministrare Scicli in tutti questi anni. Nella comunicazione che l’accompagna ci vuole estrema onestà intellettuale e politica, riconoscendo, a ciascuno per la sua parte, l’impegno profuso”. Da Italia Viva con Marianna Buscema lo stesso assist. “ Il percorso era iniziato nel 2014, quando l’allora Consiglio comunale approvò il piano avviando una fase di risanamento che, nel corso di dieci anni, ha permesso all’ente di recuperare stabilità e affidabilità nei conti – ha commentato – il risultato raggiunto oggi è il frutto di un lavoro collettivo che ha coinvolto amministrazioni, uffici e organi di controllo, e che consente finalmente alle casse comunali di tirare un sospiro di sollievo. Uscire dal piano di riequilibrio significa poter contare su un margine più ampio di azione finanziaria, evitare accantonamenti obbligatori e programmare interventi con maggiore serenità. Una condizione che permetterà al Comune di affrontare con più tranquillità le esigenze della comunità e di rispondere con maggiore tempestività alle priorità del territorio”.

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