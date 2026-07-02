Questura di Ragusa, si è insediato il nuovo dirigente della Squadra Mobile: è il dottor Postorino

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Si è ufficialmente insediato alla Questura di Ragusa il nuovo dirigente della Squadra Mobile, il dottor Postorino, che raccoglie il testimone del vice questore Andrea Monaco, trasferito alla Questura di Siracusa.

Trentatreenne originario di Reggio Calabria, il nuovo funzionario della Polizia di Stato vanta un percorso accademico e professionale di rilievo. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università Mediterranea di Reggio Calabria, oltre a due Master di II livello: uno in “Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e private” presso lo stesso ateneo e un altro in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” all’Università La Sapienza di Roma.

Dopo aver superato il concorso per Commissario della Polizia di Stato, ha frequentato il 108° corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma. Al termine del percorso è stato assegnato alla Questura di Genova, dove ha maturato una significativa esperienza operativa, prima come funzionario addetto e successivamente come vice dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. In seguito ha assunto la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Foce-Sturla”.

Dal 2023 ha ricoperto l’incarico di dirigente della Squadra Mobile della Questura di Imperia, coordinando numerose indagini nel contrasto all’immigrazione clandestina e al narcotraffico, oltre ad attività finalizzate alla repressione della criminalità diffusa e alla tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione.

Con il suo insediamento, il dottor Postorino assume la guida della Squadra Mobile di Ragusa, portando con sé l’esperienza maturata negli anni in importanti sedi operative della Polizia di Stato.

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