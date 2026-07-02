Stretta contro l’abbandono dei rifiuti a Ragusa: 74 verbali e 6 denunce tra aprile e giugno

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Telecamere, fototrappole, appostamenti e controlli mirati della Polizia Locale. A Ragusa si intensifica la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti incivili che continuano a colpire il decoro urbano. Un’attività costante che, solo tra aprile e giugno, ha portato a 74 verbali e 6 persone deferite all’Autorità Giudiziaria.

L’azione di contrasto è portata avanti dall’Unità Operativa Ambientale della Polizia Locale in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del Comune, nell’ambito di un piano più ampio che unisce prevenzione, controlli sul territorio e miglioramento del servizio di raccolta rifiuti.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, nelle prossime settimane entrerà in vigore anche il nuovo capitolato del servizio di igiene urbana, con l’obiettivo di rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e ridurre ulteriormente le criticità legate al conferimento scorretto.

Le attività di controllo si sono concentrate su diverse aree della città, dove sono stati utilizzati sistemi di videosorveglianza, fototrappole e appostamenti mirati per individuare i responsabili degli abbandoni illeciti. Le immagini raccolte hanno spesso fornito elementi decisivi per l’identificazione dei trasgressori.

Il sindaco di Ragusa sottolinea come la strategia adottata si muova su due fronti: da un lato il potenziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti, dall’altro un rafforzamento dei controlli per contrastare i comportamenti scorretti che danneggiano l’intera comunità.

Un ruolo importante viene attribuito anche alla collaborazione dei cittadini, attraverso segnalazioni e una maggiore attenzione alla raccolta differenziata, al corretto conferimento nei condomìni e all’utilizzo dei cestini stradali.

Parallelamente, l’assessore alla Polizia Locale evidenzia come l’attività di controllo proseguirà senza sosta, con l’impiego costante di fototrappole e strumenti tecnologici.

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