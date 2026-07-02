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Svolta PNRR nel Ragusano: nuovi Centri per l’Impiego a Ragusa e Vittoria. Interventi anche a Modica
02 Lug 2026 11:56
Una svolta definita “epocale” per le politiche attive del lavoro nella provincia di Ragusa arriva con il completamento dell’iter legato al potenziamento dei Centri per l’Impiego finanziato dal PNRR, Missione 5 Componente 1. Un intervento che punta a rafforzare in modo strutturale la rete dei servizi all’impiego sul territorio ibleo, attraverso l’acquisizione di nuove sedi e la riqualificazione degli uffici esistenti.
Il progetto, al centro di un incontro tra il responsabile dei CPI di Ragusa e i vertici regionali del settore lavoro, prevede l’acquisto degli immobili destinati alle nuove sedi dei Centri per l’Impiego di Ragusa e Vittoria, oltre a interventi di adeguamento per la sede di Modica.
Per la sede di Ragusa l’investimento complessivo ammonta a 1.195.220,87 euro, mentre per Vittoria l’operazione si è conclusa per 870.357,66 euro. Le risorse derivano da fondi regionali e dal PNRR e non comportano alcun onere diretto per i bilanci comunali, trattandosi di finanziamenti interamente coperti dal programma nazionale.
Secondo quanto previsto dal piano, l’acquisizione degli immobili consentirà di dotare i Centri per l’Impiego di strutture moderne, funzionali e già predisposte per l’erogazione di servizi digitalizzati e integrati. Un passaggio che mira a rendere più efficiente l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, migliorando l’accesso alle politiche attive per disoccupati, lavoratori e imprese.
Un ulteriore beneficio riguarda la gestione economica degli enti locali: con l’acquisizione degli immobili, infatti, verranno meno i costi legati ai canoni di locazione, garantendo un risparmio strutturale nel lungo periodo per le amministrazioni comunali coinvolte.
Parallelamente, è stato confermato un intervento da 400 mila euro destinato al Centro per l’Impiego di Modica, dove sono previsti lavori di ristrutturazione, adeguamento e riqualificazione logistica per migliorare l’organizzazione degli spazi e l’efficienza dei servizi.
L’obiettivo complessivo dell’operazione è quello di costruire una rete territoriale più moderna, stabile e di proprietà pubblica, in grado di rispondere in maniera più rapida alle esigenze del mercato del lavoro locale e di sostenere i processi di occupazione e reinserimento lavorativo.
Il progetto rappresenta uno dei tasselli più rilevanti del rafforzamento delle infrastrutture sociali e amministrative previste dal PNRR nella provincia di Ragusa.
Il quadro dell’operazione è stato illustrato e sostenuto dall’onorevole Ignazio Abbate, promotore politico dell’iniziativa insieme ai vertici regionali del Dipartimento Lavoro e alla governance dei Centri per l’Impiego del territorio ibleo. Abbate, ha incontrato il dottor Giovanni Vindigni, responsabile dei CPI di Ragusa.
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