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Giancarlo Betta è il nuovo allenatore del Vittoria: un tecnico di esperienza per ricostruire la squadra
03 Lug 2026 05:59
Ginacarlo Betta è il nuovo allenatore del Vittoria. I dirigenti biancorossi e il direttore sportivo Tino Longo, cui è stato affidato il compito di costruire la squadra che dovrà affrontare il prossimo campionato di Eccellenza, hanno scelto un allenatore di grande esperienza, tra i più quotati nel caqlcio dilettanstico siciliano. Nelle ultime due stagioni, Betta ha guidato la rappresentativa Under 19 e ha chiamato a farne parte anche dei giovani vittoriesi, come il portiere Malandrino e il giovane Simola.
’FC Vittoria comunica la riconferma di Tino Longo nel ruolo di Direttore Sportivo. Giancarlo Betta è un allenatore in possesso della qualifica UEFA “A”.
E’ un tecnico di grande esperienza e profondo conoscitore del calcio siciliano, ha allenato in serie D, Eccellenza e settore giovanile, distinguendosi per professionalità e competenza.
Si riparte dunque da un allenatore di esperienza, che non è mai stato a Vittoria. Tre stagioni orsono fu protagonista della promozione del Modicain Eccellenza, ma nel campionato successivo venne esonerato, nonostante i risultati ottenuti fossero positivi.
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