Scicli si veste di giallorosso: al via l’AS Roma Camp con lo staff ufficiale del club

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Al via già da oggi, per concludersi venerdì di questa settimana, nel campetto dell’impianto polivalente di Jungi per continuare nell’intera settimana a Scicli. C’è grande soddisfazione per la manifestazione di grande spessore calcistico e sociale, alla quale si lavora da mesi, che impegnerà ragazzi e sportivi. Nel corso della presentazione, ieri sera a palazzo Spadaro, il presidente dello Scicli Calcio Bartolo Alecci e Giovanni Giannone, tra i maggiori e più attivi promotori dell’iniziativa, ha spiegato le finalità sportive e sociali dell’appuntamento mentre l’allenatore Alessandro Casciolini e l’allenatore dei portieri Alessandro Russo, entrambi del club romano, hanno presentato i dettagli del programma formativo che vede impegnati tanti bambini e tanti ragazzini particolarmente attratti dal gioco calcio. Il campo è dedicato a ragazzi e ragazze tra i 6 ed i 15 e con un preciso scopo: quello di condividere i valori che ispirano il Club giallorosso attraverso il calcio nella sua forma di divertimento, impegno e competizione. “I ragazzi e le ragazze saranno seguiti con la massima cura e dedizione da membri qualificati dello staff AS Roma i quali, attraverso tecniche e metodologie di allenamento all’avanguardia in un clima di sana competizione e voglia di divertimento, pianificheranno e guideranno il camp estivo – spiega Giovanni Giannone cui si fa riferimento per questo momento sportivo, educativo e formativo – è un’idea fantastica volta a regalare un’esperienza unica con i colori giallorossi della società romana, per migliorare la tecnica, crescere nello spirito competitivo e fare nuove amicizie”.

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