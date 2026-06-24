Il Vittoria punta sui giovani. Obiettivo: abbassare l’età media. A luglio si presenterà lo staff tecnico

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L’obiettivo è abbassare l’età media della squadra: puntare sui giovani promettenti che possono crescere e dare il meglio di se in una società che li accoglierà e li curerà. È questo uno degli obiettivi del nuovo Vittoria. Questi giorni di apparente silenzio sono in realtà giorni di lavoro per il direttore sportivo Tino Longo, fino ad oggi unico riconfermato per la prossima stagione.

“Il nostro obiettivo è costruire una squadra di giovani – spiega il direttore generale Giuseppe Cilio – abbasseremo l’età media della squadra. In questi giorni stiamo lavorando per definire lo staff tecnico della squadra, a partire dalla scelta dell’allenatore. Lo ufficializzeremo dopo il primo luglio”.

Nei giorni scorsi, i dirigenti si sono dati appuntamento nel piazzale antistante la basilica di San Giovanni Battista e hanno scattato una foto con magliette e bandiere. L’erano anche i nuovi soci, matteo e Luca Di martino e Pietro Impoco. È stato un modo, plastico ed essenziale, per raccontare ai tifosi una nuova storia che inizia. Per ora, sui programmi, le bocche sono cucite. Ma si sta lavorando per costruire la squadra. Cambiando però stile ed obiettivi. Il Vittoria cercherà di scovare i giovani più promettenti nelle varie piazze siciliane e punterà suu di loro. Punterà su chi ha fame di calcio e di risultati. La promozione non sarà un obiettivo, ma la squadra vuole esserci e regalare alla città soddisfazioni sportive.

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