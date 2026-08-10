Scoglitti capitale del Beach Soccer: Pisa si prende lo Scudetto, Velletri regina d’Italia al femminile

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Sei giorni vissuti tutti d’un fiato tra gol, rimonte, grandi campioni, giovani talenti e spalti gremiti. La Puntocuore Beach Arena di Scoglitti ha chiuso una settimana straordinaria di Beach Soccer con l’assegnazione degli Scudetti della Serie A Q8 e del Campionato Femminile, confermando la località iblea come una delle grandi piazze italiane per questa disciplina.

Un evento che ha richiesto mesi di preparazione e che ha restituito a Scoglitti un ruolo da protagonista sulla scena nazionale, riportando il Beach Soccer proprio in uno dei luoghi che hanno contribuito a scriverne la storia.

Pisa, rimonta pazzesca e secondo Scudetto consecutivo

La finale della Serie A Q8 ha regalato uno spettacolo da ricordare. Il Pisa ha superato la Sambenedettese per 7-4 al termine di una rimonta incredibile, conquistando il secondo Scudetto consecutivo, il quarto della propria storia.

La Sambenedettese sembrava avere il titolo in pugno, forte di un vantaggio di tre reti. Poi la partita ha cambiato completamente volto. Il Pisa ha piazzato un devastante parziale di 5-1 negli ultimi dodici minuti, ribaltando il risultato e facendo esplodere una Beach Arena gremita.

Una finale che ha condensato in pochi minuti tutta la spettacolarità del Beach Soccer e che ha consegnato al Pisa un altro titolo tricolore.

Bertacca MVP, Hulk re dei bomber

Tra i grandi protagonisti della finale c’è Luca Bertacca, autore di una straordinaria tripletta e premiato al termine della manifestazione come MVP del Campionato.

Il titolo di capocannoniere della Serie A Q8 è andato invece al brasiliano Hulk, autore di 24 reti, mentre il riconoscimento di miglior portiere è stato assegnato a Gabriele Barbagallo della Sambenedettese.

Premi individuali che raccontano anche la qualità tecnica di un torneo capace di portare a Scoglitti alcuni dei migliori interpreti del Beach Soccer nazionale e internazionale.

Napoli sul podio, quarta la We Beach Catania

A completare il podio della Serie A Q8 è stato il Napoli. La formazione partenopea ha conquistato il terzo posto battendo nella finalina la We Beach Catania con il risultato di 7-5.

Per il Napoli arriva così una medaglia di grande prestigio al termine di un percorso che lo ha portato tra le migliori formazioni della Final Eight.

Per la We Beach Catania resta invece la soddisfazione di aver raggiunto la semifinale e di essersi confrontata con le migliori quattro squadre d’Italia, confermando il livello raggiunto dal movimento siciliano.

Velletri spezza il duopolio e conquista lo Scudetto femminile

La grande sorpresa arriva dal torneo femminile. Il VJS Velletri è il nuovo Campione d’Italia, dopo aver superato in finale la Lady Terracina.

Un successo dal valore storico perché interrompe il lungo duopolio che aveva caratterizzato le ultime stagioni del Beach Soccer femminile e dimostra quanto sia cresciuta la competitività del campionato.

Lo Scudetto conquistato dalla formazione laziale rappresenta dunque non soltanto un titolo, ma anche il segnale di un movimento sempre più ampio e combattuto.

Tasinazzo MVP, Privitera capocannoniere

Anche il campionato femminile ha assegnato i suoi premi individuali. Maria Agostina Tasinazzo è stata eletta MVP della manifestazione, mentre Veronica Privitera, con 10 reti, ha conquistato il titolo di capocannoniere.

Il riconoscimento come miglior portiere è andato invece a Martina Galloni della Lady Terracina.

Tre premi che completano il quadro di una competizione capace di offrire qualità, equilibrio e spettacolo fino all’ultimo atto.

Una settimana che ha riacceso la passione di Scoglitti

Con le finali cala il sipario su una settimana che ha trasformato la Puntocuore Beach Arena in un grande palcoscenico sportivo.

Partite spettacolari, campioni affermati, giovani protagonisti e un pubblico numeroso hanno accompagnato ogni giornata, creando quell’atmosfera che soltanto il Beach Soccer riesce a regalare.

Ma il risultato più importante va forse oltre i singoli trofei. L’evento ha riportato il Beach Soccer a Scoglitti, in un territorio che ha un legame profondo con questa disciplina e che ora punta a costruire una nuova storia.

Nicosia: “Non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso”

La soddisfazione degli organizzatori è affidata alle parole di Fabio Nicosia, coordinatore dell’evento e presidente de I Soci, che ha sottolineato il lavoro svolto nei mesi precedenti e la risposta arrivata dal pubblico.

«Siamo orgogliosi di quello che abbiamo costruito a Scoglitti. È stata una settimana intensa, impegnativa, ma straordinaria», ha dichiarato Nicosia, evidenziando come l’obiettivo fosse riportare il Beach Soccer nella sua “casa”.

Il coordinatore ha quindi ringraziato istituzioni politiche e sportive, federazione, territorio, partner, volontari e organizzazione, sottolineando la capacità della Sicilia di ospitare grandi manifestazioni sportive con professionalità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Lega Nazionale Dilettanti e al Dipartimento Beach Soccer per la fiducia accordata al progetto.

E proprio guardando al futuro arriva il messaggio più significativo: «Questo non è un punto di arrivo, ma l’inizio di un nuovo percorso per Scoglitti e per tutto il territorio».

Una promessa che arriva al termine di una settimana nella quale Scoglitti ha dimostrato di poter tornare a essere una delle grandi case italiane del Beach Soccer.

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