Scoglitti si prende la scena del beach soccer: Pisa-Sambenedettese è la finale scudetto

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Una giornata di grande sport sulla spiaggia, davanti a un pubblico numeroso. La Final Eight conferma Scoglitti come una delle grandi capitali siciliane del beach soccer

Scoglitti si accende con il grande beach soccer. Una giornata intera dedicata allo sport sulla sabbia, dalle prime ore del mattino fino a tarda sera, ha regalato spettacolo, emozioni e gol, con il momento più atteso arrivato in serata con le semifinali della Final Eight che hanno decretato le due squadre che si contenderanno lo scudetto.

A giocarsi il titolo saranno Pisa e Sambenedettese, mentre We Beach Catania e Napoli scenderanno in campo per la finale per il terzo posto.

Una sfida, quella per il tricolore, che rappresenta anche il punto più alto di una manifestazione che ha riportato a Scoglitti il grande beach soccer nazionale, trasformando la frazione rivierasca di Vittoria in un vero palcoscenico dello sport sulla sabbia.

«Siamo felici e orgogliosi – sottolinea Fabio Nicosia, anima de ISoci e coordinatore dell’evento – per un risultato in termini organizzativi che premia gli sforzi del territorio che ha saputo fare sistema. La nostra scommessa di tornare a Scoglitti è stata vinta. Godiamoci l’ultimo atto».

E Scoglitti, in effetti, ha risposto alla grande. La cornice della manifestazione, il pubblico e l’atmosfera hanno accompagnato una competizione di altissimo livello, confermando le potenzialità della località rivierasca come sede di grandi appuntamenti sportivi. La Final Eight ha portato sul litorale ibleo squadre, atleti, dirigenti e appassionati, offrendo alla città e al territorio una vetrina di rilievo nazionale.

La rimonta della Sambenedettese

La prima semifinale ha regalato una partita spettacolare. Il We Beach Catania parte fortissimo e domina il primo tempo, chiudendolo avanti 4-0. La Sambenedettese, però, reagisce nella ripresa e costruisce una rimonta straordinaria, ribaltando completamente l’inerzia della gara fino al definitivo 8-5, risultato che vale l’accesso alla finalissima.

Nella seconda semifinale il Pisa, campione in carica, non fallisce l’appuntamento e supera il Napoli per 4-2, conquistando così la possibilità di difendere il titolo.

Domani, alle 16, We Beach Catania e Napoli si sfideranno per il terzo e quarto posto. Alle 19.15, invece, sarà il momento della finalissima tra Sambenedettese e Pisa, con la gara trasmessa in diretta su Sky Sport 202.

Scoglitti capitale del beach soccer

La manifestazione ha raccolto anche una significativa presenza istituzionale e sportiva. Sugli spalti e a bordo campo sono stati presenti il deputato regionale Ignazio Abbate, il presidente della Lnd Sicilia Sandro Morgana, il coordinatore nazionale del settore e-sports Santino Lo Presti e il presidente del Coni Sicilia, a testimonianza dell’attenzione riservata a un evento che ha saputo coniugare sport e promozione del territorio.

Morgana, che ha fortemente sostenuto l’arrivo della manifestazione in Sicilia, insieme agli altri rappresentanti del mondo sportivo, ha sottolineato il valore dell’appuntamento e il suo impatto sul territorio. Domani saranno inoltre presenti i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, a partire dal presidente nazionale Giancarlo Abete.

La Final Eight è stata organizzata da ISoci, con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Vittoria e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Un lavoro di squadra che ha trovato a Scoglitti una cornice particolarmente adatta. Il mare, la spiaggia e l’accoglienza della località hanno fatto da sfondo a una manifestazione capace di portare lo sport nazionale nel cuore della stagione estiva, dando nuova visibilità a una delle località più importanti della costa iblea.

Le altre finali

La giornata ha assegnato anche gli accoppiamenti per la finale dal quinto all’ottavo posto. Il Cagliari ha superato il Città di Milano per 5-4, con Lucao protagonista, mentre l’Ecosì Viareggio di Corosiniti ha battuto il Terracina per 4-0.

Domani mattina sono in programma Terracina-Città di Milano, alle 10, e successivamente Cagliari-Ecosì Viareggio.

Grande spettacolo anche nel torneo femminile, dove la finale sarà Lady Terracina-Vjs Velletri. La formazione laziale ha superato il Città di Milano per 6-5 nella prima semifinale, mentre il Velletri ha battuto il Cagliari nella seconda.

Un risultato che interrompe una tradizione: per dieci finali consecutive erano state Terracina e Cagliari a contendersi il titolo. Questa volta sarà il Velletri a giocarsi il trofeo, trascinato dalla tripletta di Tasinazzo e dalle due reti di Jenni.

A Scoglitti, intanto, tutto è pronto per l’ultimo atto. Il grande beach soccer nazionale ha trovato sulla spiaggia iblea il suo palcoscenico e domani sarà il giorno dello scudetto.

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