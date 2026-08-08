Santa Croce Soccer, colpo in difesa: Giuseppe Sferrazza torna a vestire la maglia biancazzurra

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Il Santa Croce Soccer piazza un autentico colpo di mercato e alza ulteriormente l’asticella del proprio progetto in vista della stagione 2026/2027. La società biancazzurra annuncia con grande soddisfazione l’ingaggio di Giuseppe Sferrazza, difensore classe 1994, che torna a vestire la maglia del Santa Croce con alle spalle un percorso di assoluto rilievo nel calcio dilettantistico siciliano. Un ritorno che va ben oltre il semplice valore tecnico di un nuovo acquisto. Sferrazza porta in dote esperienza, personalità, carattere e mentalità vincente, qualità costruite in anni di calcio ad alto livello nei campionati regionali. Un giocatore abituato a scendere in campo per obiettivi importanti, a guidare il reparto arretrato e ad assumersi responsabilità nei momenti decisivi. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie prestigiose del calcio ibleo, tra cui quelle di Santa Croce, Ragusa e Vittoria, diventando progressivamente un elemento di riferimento per le squadre nelle quali ha militato. Proprio al Vittoria ha consolidato il proprio ruolo di leader, arrivando a indossare la fascia di capitano e diventando uno degli uomini simbolo dello spogliatoio. Tra le pagine più importanti della carriera di Giuseppe Sferrazza c’è senza dubbio quella vissuta con il Ragusa nella stagione 2021/2022. Un’annata straordinaria, nella quale il difensore fu protagonista della cavalcata che portò la formazione azzurra alla conquista del campionato di Eccellenza e alla conseguente promozione in Serie D. Una stagione da incorniciare, chiusa dal Ragusa da imbattuto, al termine di un campionato dominato e vissuto da protagonista. Un successo che certifica la capacità di Sferrazza di inserirsi in gruppi costruiti per vincere e di contribuire concretamente al raggiungimento di traguardi prestigiosi. Ma quella stagione avrebbe regalato al difensore anche un’altra grande soddisfazione: la conquista della Coppa Italia regionale di Eccellenza. Campionato, promozione in Serie D e Coppa Italia: un triplo motivo d’orgoglio che arricchisce il curriculum del nuovo acquisto biancazzurro e che racconta meglio di qualsiasi presentazione il profilo di un calciatore abituato a vincere. Il valore dell’operazione non risiede soltanto nelle qualità del difensore. Sferrazza rappresenta infatti un innesto di grande peso anche sotto il profilo umano. La lunga esperienza maturata sui campi siciliani, la conoscenza delle dinamiche del calcio dilettantistico e la capacità di ricoprire ruoli di responsabilità ne fanno un elemento prezioso all’interno dello spogliatoio. Dopo le importanti esperienze maturate negli ultimi anni, Sferrazza torna dunque a Santa Croce con nuove motivazioni e con la volontà di essere protagonista del nuovo percorso intrapreso dalla società. Il suo ritorno rappresenta un segnale preciso su come il Santa Croce Soccer sta lavorando alla costruzione di una squadra competitiva, puntando su giocatori in grado non soltanto di elevare il tasso tecnico della rosa, ma anche di trasmettere mentalità, esperienza e cultura del lavoro.



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