Campionato di Eccellenza, ecco le sorprese. Acireale e Paternò sono out, il Messina perde la serie D

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Ecco il nuovo girone B del campionato di Eccellenza. Il Comitato regionale Sicilia della lega nazionale Dilettanti ha già approvato la composizione dei due gironi siciliani.

Nel girone, il Vittoria del nuovo allenatore Giancarlo Betta sarà l’unica squadra iblea. Dopo la promozione del Modica, resta in Eccellenza solo il Vittoria.

E sarà un girone B molto competitivo dove non mancano le sorprese.

Giocherà in Eccellenza il Messina, retrocesso lo scorso anno dalla serie D dopo una pesante penalizzazione iniziale e dopo la sconfitta ai play off con il Ragusa. Il girone avrà dunque due squadre messinesi: Messina e Messana, che si affronteranno per la prima volta nello stesso campionato.

Nel caso del Messina si tratta di una nobile decaduta poiché la squadra ha militato a lungo in serie B, con ottimi risultati. I colori giallorossi hanno fatto sognare a lungo i tifosi. Anche l’acireale è una nobile decaduta ed stato addirittura cancellato. La squadra che ne porta il nome ha acquiisito il titolo di un’altra società.

Nel campionato di Eccellenza non si sono iscritte Paternò ed Acireale, retrocesse anch’esse dalla D. Le due società non sono riuscite a completare l’iscrizione e sono rimaste fuori.

In Eccellenza giocherà però un altro Acireale, che ha acquisito il titolo del Santa Venerina neo promossa. Ma la squadra che ebbe anche dei trascorsi gloriosi in serie D e che sarebbe stata allenata da Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma e più recentemente collaboratore di Angelo Gregucci alla Sampdoria, è rimasta al palo. Tutto si è fermato.

In Eccellenza dovrebbero essere ripescate Jonica FC (squadra di santa Teresa Riva) e Scordia. Le due squadre hanno disputato i play off perdendo solo la finalissima: inevitabile il loro diritto al ripescaggio.

Il girone B avrà una forte presenza messinese, con ben cinque squadre, altre squadre sono della zona etnea e siracusana C’è il Niscemi e lo Scordia e per la provincia di Ragusa solo il Vittoria.

Il campionato sarà molto competitivo: alcune squadre si sono molto rafforzate. Partono con i favori del pronostico Messina, Acireale, Melilli Niscemi Giarre , squadre che hanno rafforzato i loro organici. Ad Acireale è approdato il bomber vittoriese Salvo Cocimano e alcuni giocatori ex Modica che hanno vinto lo scorso campionato.

Ovviamente ogni squadra dovrà affrontare la prova del campo. Anche il Mazzarrone, sorpresa della passata stagione, può fare bene. Il Vittoria ha rinnovato la squadra. Parte senza velleità di primato, ma con un organico interessante e con un allenatore abituato a valorizzare i giovani.

Il campionato inizierà il 15 settembre. Il 30 agoistoi si giocano le prime gare di Coppa Italia.

Ecco la composizione del girone B.

FC Vittoria ASD Acireale Atletico Catania Augusta Gioiosa Scordia ( ripescata ) Jonica F.C.( ripescata ) A.S.D. Leonzio Mazzarrone A.P.D. Melilli Messana Messina Nebros Niscemi Calcio Palazzolo Giarre

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