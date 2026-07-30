Il nuovo Scicli prende forma: dirigenza, staff e obiettivi per una stagione da protagonista

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Uno Scicli che si prepara a disputare il campionato di Prima Categoria con le speranze rivolte anche ad un possibile ripescaggio in Promozione. Ci sono tutte le condizioni per guardare ad una stagione proprio in Promozione ma spetta alla FGCI regionale l’ultima parola. Il nuovo corso della USD CR Scicli è stato presentato ufficialmente al “Pappafico” di Sampieri nella mattinata di oggi alla presenza dell’intero asse dirigenziale cremisi. Tra entusiasmo, conferme e volti nuovi, la società cremisi ha tracciato la rotta per il prossimo campionato. Pieno sostegno alla società dal presidente Bartolo Alecci , il vice presidente Angelo Massari e dal direttore generale Peppe Puglisi. “Faremo la domanda di ripescaggio per il campionato di Promozione – ha detto il presidente Bartolo Alecci – se non venisse accolta giocheremo in Prima Categoria con lo stesso impegno societario che abbiamo ed a cui teniamo”. Una dirigenza societaria che non si è risparmiata e che vuole mantenere lo stesso impegno che ha assicurato nel passato. Ufficializzata la nuova area tecnica. Chiamato l’esperto Luigi Implatini nel ruolo di direttore sportivo. E poi ancora Franco Marinero responsabile dell’area tecnica, Renzo Marinero il team manager. Presentata la nuova guida sportiva della prima squadra affidata al tecnico Saro Monaca il quale sarà collaborato da mister Pino Rosa e da mister Gianni Miceli preparatore dei portieri. La fascia da capitano e la leadership ritornano saldamente a Peppe La China. Nel corso della conferenza stampa il direttore generale Peppe Puglisi ha evidenziato le criticità delle strutture attuali. L’assessore allo sport Giuseppe Causarano ha annunciato primi interventi di ampliamento per la capienza del “Ciccio Scapellato” già ad inizio settembre in attesa del progetto per il manto sintetico.

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