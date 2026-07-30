A Scicli torna “La Partita del Cuore”: sport e solidarietà per regalare un sorriso ai bambini della Casa Gialla

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Lo sport come occasione di incontro, inclusione e speranza. Domenica 2 agosto, alle 18.30, il Polivalente Jungi di Scicli si trasformerà nel teatro di una sfida speciale, dove il risultato finale conterà molto meno del valore della solidarietà. Torna infatti “La Partita del Cuore”, l’iniziativa benefica promossa dal Comitato provinciale Csen Ragusa, in collaborazione con il Comune di Scicli e l’assessorato allo Sport guidato dal vicesindaco Giuseppe Causarano.

L’obiettivo è concreto e profondamente significativo: raccogliere fondi per acquistare due porte da calcio destinate alla Casa Gialla sul molo di Sampieri, struttura che accoglie famiglie e bambini in situazioni di fragilità, offrendo loro uno spazio di crescita, condivisione e inclusione.

Una partita che vale molto più di una vittoria

Non sarà una semplice gara di calcio a sette, ma un momento in cui il pallone diventerà il simbolo di una comunità capace di mettersi insieme per sostenere chi ha più bisogno.

A scendere in campo saranno assessori, professionisti, commercialisti e tanti amici accomunati da uno stesso spirito: trasformare una serata di sport in un gesto concreto di solidarietà.

Il presidente provinciale del Csen Ragusa, Sergio Cassisi, sottolinea il valore dell’iniziativa: «Con le somme raccolte dai giocatori acquisteremo due porte da calcio per permettere ai bambini della Casa Gialla di giocare e fare attività sportiva. È un modo concreto per offrire loro un’occasione di svago e crescita, lontano dalla strada».

La direzione della gara sarà affidata agli arbitri Csen dell’Asd Sport Eventi, coordinati da Emiliano Migliorisi, che contribuiranno alla buona riuscita della manifestazione.

© Riproduzione riservata