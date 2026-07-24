Conto alla rovescia: inizia la nuova stagione del Modica. Filippo Raciti guiderà la squadra in serie D

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Inizierà domenica prossima la preparazione precampionato del Modica. La squadra, che affronterà quest’anno il campionato di serie D, dopo la preparazione conquistata lo scorso anno, si ritroverà allo stadio Pietro Scollo. A guidare la squadra sarà il trio composto da Filippo Raciti, con il suo secondo Angelo Spina e il preparatore dei portieri, Marco Onorati, ex portiere della Roma.

La prima parte della preparazione si svolgerà con una seduta giornaliera allo stadio di contrada Caitina. Subito dopo, nei dieci giorni che precedono il ferragosto, si svolgerà il ritiro precampionato. Si darà una breve pausa per il ferragosto e poi si riprenderà la preparazione che dovrà condurre verso l’inizio del campionato di serie D e le prima gare di Coppa Italia.

I tifosi sono in attesa di conoscere il nuovo Modica. Solo otto giocatori sono stati confermati della passata stagione, poi si è rafforzato l’organico con alcuni nuovi innesti, giocatori di esperienza che conoscono il campionato di quarta serie e alcuni giovani promettenti del panorama siciliano. Gli ultimi arrivi sono Paolo Milazzo e Giuseppe Cataldi.

Anche in serie D la società sarà guidata dai due presidenti della promozione: Mattia Pitino e Luca Gugliotta.

I tifosi sono in attesa di conoscere il nuovo Modica. Solo otto giocatori sono stati confermati della passata stagione, pois i è rafforzato l’organico con alcuni nuovi innesti, giocatori di esperienza che conoscono il campionato di quarta serie e alcuni giovani promettenti del panorama siciliano

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