Santa Croce Calcio scatenato sul mercato: arrivano Zarrella e Camuti

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Il Santa Croce Calcio accelera sul mercato e lancia un messaggio chiaro: la squadra biancazzurra vuole essere protagonista nella prossima stagione.

La società del “Cigno” ha ufficializzato due importanti rinforzi per il reparto offensivo: Nicola Zarrella, giovane attaccante classe 2008 proveniente dal Pro Ragusa, e Michele Camuti, centravanti classe 2000 reduce dall’esperienza con il Qal’at Caltagirone.

Due operazioni che raccontano la filosofia della dirigenza: puntare sui giovani talenti del territorio senza rinunciare a giocatori già pronti e capaci di garantire esperienza, fisicità e gol.

Zarrella, il talento ibleo che ha scelto il progetto biancazzurro

Tra i nuovi acquisti spicca il nome di Nicola Zarrella, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio giovanile ragusano.

L’attaccante classe 2008 ha mosso i primi passi nella Ragusa Boys, seguito dall’ex giocatore biancazzurro Calogero La Vaccara, mettendosi subito in evidenza per le sue qualità realizzative.

Il suo percorso parla di numeri importanti: titolo di capocannoniere nel campionato Under 15 con oltre trenta reti e prestazioni convincenti anche nel torneo regionale Under 17.

Nel gennaio 2025 arriva il trasferimento al Pro Ragusa, dove inizialmente viene inserito nella formazione Juniores. Le sue prestazioni convincono però rapidamente lo staff tecnico a puntare su di lui anche in prima squadra.

La scorsa stagione rappresenta il salto di qualità definitivo: 17 presenze, 9 da titolare, 855 minuti giocati e 6 gol, un bottino significativo considerando la giovane età.

Nonostante l’interesse di club di categoria superiore, Zarrella ha scelto Santa Croce, sposando un progetto che punta sulla sua crescita e sulla valorizzazione dei giovani talenti.

Camuti porta esperienza, centimetri e fiuto del gol

Accanto alla freschezza di Zarrella arriva l’esperienza di Michele Camuti, attaccante classe 2000 pronto a rappresentare un punto di riferimento per il reparto offensivo biancazzurro.

Cresciuto nel settore giovanile del Catania, Camuti ha costruito il proprio percorso tra diverse realtà siciliane, vestendo le maglie di Gela, Caltagirone e Licodia Eubea.

Nelle ultime stagioni è stato uno dei protagonisti del progetto Qal’at Caltagirone, contribuendo alla promozione dalla Prima Categoria e confermandosi anche nel campionato di Promozione.

L’ultima annata è stata particolarmente positiva, con 12 reti realizzate, confermando le sue qualità da centravanti puro.

Giocatore dotato di struttura fisica, capacità di proteggere palla e senso del gol, Camuti può essere utilizzato sia come riferimento centrale sia come elemento offensivo sugli esterni.

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