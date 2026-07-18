Simone Drago torna al Frigintini: il bomber rossoblù è il colpo che completa l’attacco

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Il Frigintini mette a segno uno degli ultimi tasselli del proprio mercato estivo e riabbraccia un volto già noto ai tifosi rossoblù. Simone Drago torna infatti a vestire la maglia della formazione modicana dopo due stagioni, rafforzando un reparto offensivo che punta a essere tra i punti di forza della squadra allenata da Francesco “Ciccio” Di Rosa.

L’accordo, portato a termine dal responsabile dell’area tecnica Stefano Di Rosa, riporta a Frigintini un attaccante che conosce già l’ambiente e che nella stagione 2022/2023 aveva lasciato un ottimo ricordo sotto la guida di Samuele Buoncompagni.

Un attaccante che conosce la categoria

Classe 2000 e originario di Scicli, Simone Drago arriva dal Pro Ragusa, dove ha militato nella scorsa stagione, portando in dote esperienza, qualità tecniche e una spiccata capacità realizzativa.

Nel suo percorso calcistico ha indossato anche maglie importanti del panorama calcistico ibleo, a partire da quella del Modica Calcio. Con i rossoblù modicani, nella stagione 2020/2021, ha conquistato il campionato di Promozione e la Coppa Italia di categoria, contribuendo in maniera determinante al successo della squadra allenata da Giancarlo Betta.

In quella stagione i numeri parlarono chiaro: 17 gol e 11 assist, statistiche che ne confermarono il ruolo da protagonista.

Nel corso della carriera ha inoltre vestito le maglie di Santa Croce e Virtus Ispica in Eccellenza e quelle di Megara e Scicli CR nel campionato di Promozione.

Un’arma in più per Ciccio Di Rosa

Il ritorno di Drago rappresenta un’importante soluzione offensiva per mister Ciccio Di Rosa, che ritrova un calciatore capace di interpretare diversi ruoli nel reparto avanzato e già perfettamente inserito nel contesto rossoblù.

Ad agevolarne l’inserimento sarà anche la presenza di Kevin Sangiorgio, compagno di squadra nella precedente esperienza al Frigintini, con il quale esiste già un’intesa consolidata.

L’obiettivo sarà quello di costruire un attacco capace di garantire qualità, profondità e gol, elementi fondamentali per affrontare un campionato competitivo.

Mercato chiuso, ma il Frigintini resta vigile

Con l’arrivo di Simone Drago la rosa del Frigintini può considerarsi praticamente completa.

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