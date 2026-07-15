Per il Santa Croce Calcio parte la nuova sfida: conferme, giovani talenti e nuovi innesti per puntare in alto

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Il Santa Croce Calcio scalda i motori in vista della stagione sportiva 2026-2027 e si presenta al nuovo campionato di Promozione con ambizioni rinnovate e un progetto sempre più strutturato. Dopo l’ottimo quarto posto conquistato nella passata annata e la qualificazione ai playoff, la società biancazzurra vuole confermarsi tra le protagoniste del torneo e compiere un ulteriore passo avanti.

La parola d’ordine in casa Santa Croce è continuità, ma senza rinunciare all’ambizione. La dirigenza ha infatti scelto di consolidare le basi costruite negli ultimi anni, puntando su un mix di esperienza, giovani di qualità e nuove energie dentro e fuori dal campo.

Un progetto che cresce: Massimo Fichera entra in società

Il primo movimento importante arriva dalla struttura societaria. Il Santa Croce Calcio ha rafforzato il proprio organigramma con l’ingresso dell’imprenditore santacrocese Massimo Fichera, figura che porterà nuove competenze e ulteriore entusiasmo al progetto biancazzurro.

Un ingresso che testimonia la volontà della società di crescere non solo sotto il profilo sportivo, ma anche organizzativo, creando le condizioni per affrontare le prossime stagioni con maggiore solidità.

Campanaro resta alla guida: avanti nel segno della continuità

La panchina sarà ancora affidata a Fabio Campanaro, confermato dopo il brillante percorso della scorsa stagione. La società ha deciso di proseguire il rapporto con il tecnico, protagonista della crescita del gruppo e capace di valorizzare una squadra arrivata fino alla zona playoff.

Accanto alla conferma dell’allenatore arrivano anche quelle di elementi importanti dello spogliatoio. Resteranno in biancazzurro Alessandro Basile e il centrocampista Matteo Garufi, giocatore di qualità ed esperienza che rappresenterà uno dei punti di riferimento della squadra.

Il mercato entra nel vivo: arrivano giovani e giocatori di esperienza

Il Santa Croce ha già iniziato a muoversi sul mercato con diversi innesti mirati. Tra i nuovi arrivi figura Loris Kodra, centrocampista classe 2006 proveniente dal Pro Ragusa, giovane talento chiamato a dare freschezza e dinamismo alla mediana biancazzurra.

Dalla stagione appena conclusa con il Comiso arriva invece Enrico Marino, classe 2000, attaccante già conosciuto dall’ambiente santacrocese per aver vestito in passato la maglia del Cigno. Un innesto che aggiunge esperienza e qualità al reparto offensivo.

Torna inoltre a Santa Croce il difensore Roberto Busacca, classe 2004, anche lui reduce dall’esperienza con il Comiso, pronto a dare il proprio contributo nel reparto arretrato.

Linea verde e nuovi talenti: il Santa Croce guarda al futuro

La società biancazzurra continua a investire anche sui giovani. Tra i nuovi volti figura Gabriele Stimolo, centrocampista classe 2008 con un importante percorso nei settori giovanili di Sampdoria, Spezia e Trapani.

Un altro innesto interessante è quello del difensore centrale Modou Gueye, classe 2002, reduce da esperienze con Bisceglie, Aragona, Vigor Gela e Santangiolese. Un profilo che porta fisicità, personalità e conoscenza del campionato.

La strategia appare chiara: costruire una rosa competitiva nel presente, ma con uno sguardo rivolto alla crescita dei giovani e alla valorizzazione dei talenti.

Juniores affidata a De Padua: attenzione al vivaio

Novità anche per il settore giovanile. La formazione Juniores sarà guidata da Fabrizio De Padua, chiamato a seguire il percorso di crescita dei giovani biancazzurri e a creare un collegamento sempre più forte tra settore giovanile e prima squadra.

Una scelta che conferma l’importanza attribuita dal club alla formazione interna e alla possibilità di far emergere nuovi protagonisti.

Mercato ancora aperto: il Santa Croce non si ferma

La costruzione della squadra non è ancora terminata. La dirigenza continua infatti a monitorare il mercato alla ricerca di ulteriori opportunità per completare la rosa e aumentare il livello tecnico del gruppo.

L’obiettivo è chiaro: presentarsi ai nastri di partenza della Promozione con una squadra equilibrata, competitiva e capace di regalare nuove soddisfazioni ai tifosi biancazzurri.

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