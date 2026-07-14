Quando gli animali aiutano le persone: Ragusa diventa centro di formazione per gli IAA

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Si è concluso a Ragusa il Corso avanzato in Interventi assistiti con gli animali (IAA), un percorso formativo di alta specializzazione che ha coinvolto trenta professionisti e che punta a rafforzare sul territorio le competenze dedicate alla relazione tra persone e animali nei percorsi terapeutici, educativi e riabilitativi.

L’iniziativa, autorizzata dalla Regione Siciliana e organizzata dall’Asp di Ragusa attraverso il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, si è svolta dal 27 maggio al 10 luglio ed è stata realizzata in collaborazione con il Centro universitario specializzato per gli Interventi assistiti con gli animali dell’Università degli Studi di Messina, presieduto dal professor Michele Panzera, ordinario di Etologia veterinaria e Benessere animale presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Formazione e competenze per gli interventi assistiti con gli animali

Gli Interventi assistiti con gli animali rappresentano un settore in crescita, basato sull’utilizzo della relazione uomo-animale come supporto nei percorsi di cura e di inclusione. Si tratta di attività con finalità terapeutiche, riabilitative, educative e ricreative, pensate per favorire il benessere delle persone, sviluppare l’autonomia e migliorare le capacità relazionali.

Il corso ha coinvolto figure professionali appartenenti ai profili previsti dall’équipe multidisciplinare indicata dalle Linee guida nazionali per gli IAA, offrendo una preparazione completa attraverso lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, stage e visite guidate.

Un percorso pensato per fornire ai partecipanti strumenti concreti nella progettazione e nella gestione degli interventi, con particolare attenzione agli aspetti organizzativi, metodologici e operativi.

Lo stage al centro “APS con l’Animale” di Ragusa

Una parte fondamentale della formazione si è svolta attraverso l’esperienza diretta sul campo presso il Centro specializzato “APS con l’Animale” di Ragusa, dove i corsisti hanno potuto osservare da vicino l’organizzazione delle attività e il lavoro dell’équipe multidisciplinare.

Lo stage ha permesso di approfondire le modalità di progettazione degli interventi, la collaborazione tra professionisti con competenze differenti e l’applicazione pratica delle conoscenze acquisite durante il percorso formativo.

Tra le attività previste anche una visita guidata al Centro universitario specializzato di Messina, occasione per conoscere le attività di formazione, ricerca e innovazione sviluppate nell’ambito degli Interventi assistiti con gli animali.

Consegnati gli attestati di idoneità ai professionisti

L’ultima giornata del corso è stata dedicata alle prove finali e alla consegna degli attestati di idoneità. Alla cerimonia hanno partecipato il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa, dottoressa Sara Lanza, il direttore amministrativo Massimo Cicero e il direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria Giuseppe Arestia.

La commissione d’esame, composta dal professor Michele Panzera, dalla dottoressa Alessandra Statelli e dalla dottoressa Alice Di Grandi, ha completato le valutazioni finali e consegnato gli attestati ai partecipanti che hanno superato il percorso.

L’idoneità ottenuta consentirà ai professionisti la registrazione nel sistema Digital Pet, secondo le procedure previste dalla normativa vigente, permettendo loro di operare nell’ambito degli Interventi assistiti con gli animali.

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