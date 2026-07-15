Assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici: dal 16 luglio cambiano le regole

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Da domani, 16 luglio, entra ufficialmente in vigore una delle novità più importanti per chi utilizza un monopattino elettrico: diventa obbligatoria la stipula di una polizza di Responsabilità Civile Auto (RC Auto). Una misura destinata a coinvolgere centinaia di migliaia di proprietari in tutta Italia e che rappresenta un ulteriore passo verso una regolamentazione più stringente della micromobilità urbana.

Con l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, i conducenti dovranno inoltre avere sempre con sé il certificato di assicurazione, in formato cartaceo oppure digitale, da esibire alle Forze dell’ordine in caso di controllo.

Cosa prevede il nuovo obbligo

La nuova normativa impone ai proprietari dei monopattini elettrici di sottoscrivere una polizza RC Auto specifica per il mezzo. L’assicurazione coprirà esclusivamente i danni causati a terzi durante la circolazione.

Rientrano nella copertura, ad esempio, le lesioni provocate a pedoni o ciclisti e gli eventuali danni arrecati ad altri veicoli o a beni di proprietà altrui.

Non sarà invece sufficiente essere titolari di una tradizionale polizza di responsabilità civile del capofamiglia, che non soddisfa i requisiti previsti dalla nuova disciplina.

Quanto costa assicurare un monopattino

Secondo le stime elaborate da Assoutenti, l’introduzione dell’obbligo comporterà una spesa complessiva di circa 50 milioni di euro all’anno per i proprietari dei monopattini elettrici.

Il costo medio di una polizza base varia generalmente tra 35 e 55 euro annui, ma può arrivare fino a 150 euro all’anno qualora vengano aggiunte garanzie accessorie, come la tutela legale, la copertura contro il furto o gli infortuni del conducente.

Obbligatorio portare con sé il certificato assicurativo

Oltre alla stipula della polizza, cambia anche ciò che il conducente dovrà avere durante la guida.

Il certificato assicurativo dovrà essere sempre disponibile e potrà essere mostrato sia in formato cartaceo sia digitale in caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine. La mancata esibizione della documentazione potrà comportare le conseguenze previste dalla normativa vigente.

Oltre 133 mila monopattini già identificati

La stretta sui monopattini elettrici era già iniziata lo scorso 16 maggio, con l’introduzione dell’obbligo di identificazione dei mezzi attraverso il rilascio di un apposito contrassegno.

Secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornati al 30 giugno, sono già 133.135 i contrassegni distribuiti a livello nazionale.

Milano e Roma si confermano le città con il maggior numero di registrazioni: insieme rappresentano quasi il 46% dei contrassegni rilasciati in Italia, segno di una diffusione particolarmente elevata della mobilità elettrica nelle due principali aree metropolitane del Paese.

© Riproduzione riservata